賴清德：台灣人防疫期間不分藍綠很團結

副總統賴清德今天到嘉義市聖馬爾定醫院拜訪院方創辦人華淑芳，除了感謝華多年來奉獻外，席間談到，感謝防疫期間醫療人員的付出，其實台灣人遇到這種重大問題，都會不分藍綠、黨派團結起來。

賴清德今天在立委王美惠等人陪同下來訪，華淑芳雖然年近九旬，仍坐著輪椅來與賴相見，王美惠說，副總統當時緊握華淑芳的手，感謝她在當年台灣醫療不發達時，從美國遠道而來奉獻，讓偏鄉的居民也有醫療資源。華淑芬則回說「聽院長轉述副總統來，從昨天就很高興」。

賴清德談到疫情時說，台灣人很團結，就像是台東的義大利神父，見到家鄉有難，向台灣人募款，原以為一個月才能募到1千萬，但一周就達成，只要有重大問題，台灣人就會團結起來。

賴清德也舉例，上午拜訪嘉義縣民雄鄉聚陽實業公司，他們明明是做成衣，但得知國家有需要防護衣，就立即投入防疫國家隊，投入防護衣生產，緊急調配海外在越南、柬埔寨的產能，並同步在嘉義建立產線，支援國內防疫需求。

賴說，在台南大地震時，引發維冠大樓倒塌，當時他是市長，發現各國不斷前來幫助救災，但台灣人也懂得回饋，日本大地震時，台灣人是捐款最多的國家。

賴也聆聽醫護人員分享許多醫療現況與困境等問題，王美惠說，賴清德說他從政前是醫師，對醫療有很多想法，希望可以協助醫療人員，像是可以運用科技，讓病患Ｘ光片等資料，上傳到雲端，讓病患不必每次都要奔波看醫生。