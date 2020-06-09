快訊

平交道事故暴增！他5年撞死3人狂做惡夢 妻勸別幹了

巨人「微陽性」之亂：壓力爆棚下 箭在弦上的日職開幕賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德：台灣人防疫期間不分藍綠很團結

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
副總統賴清德今天下午到聖馬爾定醫院拜訪。圖／立委王美惠提供
副總統賴清德今天下午到聖馬爾定醫院拜訪。圖／立委王美惠提供

副總統賴清德今天到嘉義市聖馬爾定醫院拜訪院方創辦人華淑芳，除了感謝華多年來奉獻外，席間談到，感謝防疫期間醫療人員的付出，其實台灣人遇到這種重大問題，都會不分藍綠、黨派團結起來。

賴清德今天在立委王美惠等人陪同下來訪，華淑芳雖然年近九旬，仍坐著輪椅來與賴相見，王美惠說，副總統當時緊握華淑芳的手，感謝她在當年台灣醫療不發達時，從美國遠道而來奉獻，讓偏鄉的居民也有醫療資源。華淑芬則回說「聽院長轉述副總統來，從昨天就很高興」。

賴清德談到疫情時說，台灣人很團結，就像是台東的義大利神父，見到家鄉有難，向台灣人募款，原以為一個月才能募到1千萬，但一周就達成，只要有重大問題，台灣人就會團結起來。

賴清德也舉例，上午拜訪嘉義縣民雄鄉聚陽實業公司，他們明明是做成衣，但得知國家有需要防護衣，就立即投入防疫國家隊，投入防護衣生產，緊急調配海外在越南、柬埔寨的產能，並同步在嘉義建立產線，支援國內防疫需求。

賴說，在台南大地震時，引發維冠大樓倒塌，當時他是市長，發現各國不斷前來幫助救災，但台灣人也懂得回饋，日本大地震時，台灣人是捐款最多的國家。

賴也聆聽醫護人員分享許多醫療現況與困境等問題，王美惠說，賴清德說他從政前是醫師，對醫療有很多想法，希望可以協助醫療人員，像是可以運用科技，讓病患Ｘ光片等資料，上傳到雲端，讓病患不必每次都要奔波看醫生。

王美惠說，賴上午到鐵路警察李承翰家中慰問，到了醫院也談到，希望給予精神疾病的人更多治療，身邊有類似狀況的人，要多去關懷、追蹤，讓他能按時服藥，也希望針對李承翰事件修法改進。

副總統賴清德今天下午到聖馬爾定醫院拜訪。圖／立委王美惠提供
副總統賴清德今天下午到聖馬爾定醫院拜訪。圖／立委王美惠提供

台灣人 賴清德 嘉義

延伸閱讀

嘉義參訪防護衣國家隊 賴清德讚守護台灣

賴清德訪防護衣國家隊 期許台成全球防疫物資重鎮

賴清德赴李承翰家慰問 李母告知丈夫生前最大願望

解封首日 賴清德赴台南打棒球

相關新聞

台中香蕉新樂園餐廳 吳傳治女同學接手

台中市以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」餐廳，月前因敵不過疫情熄燈，結束30年的經營。但機緣巧合下，目前已由前立委何敏豪助理徐...

賴清德：台灣人防疫期間不分藍綠很團結

副總統賴清德今天到嘉義市聖馬爾定醫院拜訪院方創辦人華淑芳，除了感謝華多年來奉獻外，席間談到，感謝防疫期間醫療人員的付出，...

議員質疑水上文小二案涉及利益 翁章梁：由檢調釐清

嘉義縣議會今天總質詢，議員王啟澧日前接獲民眾陳情，質疑現為嘉義縣空氣品質淨化區及壘球場的「水上都市計畫文小（二）」學校用...

小心車子有電！ 油電電動車事故日增台南辦車禍搶救訓練

小心車子有電！油電車電動車事故日增，台南市消防局下午辦車禍救助訓練，以最常見的TESLA電動車及TOYOTA油電車車禍案...

中央、地方勘災不同調？ 雲林議員：為農民著想就好

受連月低溫及梅雨鋒面影響，雲林縣農作物陸續出現延遲性災害，農委會主委陳吉仲今天到雲林勘災，並宣布啟動雲林地區花生田，及褒...

影／消失的台糖鐵軌重生？ 台南左鎮打造「鐵道遺產旅遊 」

台南玉井糖廠到善化糖廠間的玉善線鐵路停駛多年，沿線車站和鐵軌幾乎消失，成大都市計畫系提出「遺產旅遊」計畫，打造糖鐵玉善線左鎮段之文化路徑...

南商學生統測設計群術科拿滿分 國內少見紀錄

統測已放榜，設計群術科「圖學及繪圖」今年有兩人拿滿分，創下少見紀錄。台南高商廣告設計科學生陳金樟是榜首之一，校方表示，遍...

台南第50間創新智慧學習教室 首創結合機器人學客語

台南市教育局推動前瞻校園數位環境建設，已陸續規劃50校創新層次智慧學習教室，其中青草國小與台南大學知識中心研究團隊合作，...

榮總嘉義分院斥資6億打造長照園區 雲嘉南長者受惠

台中榮民總醫院嘉義分院斥資6億9220萬元興建地下1層、地上4層，結合綠能、智慧及溫馨的樂活長照園區，今天舉行動土典禮，...

賴清德訪防護衣國家隊 期許台成全球防疫物資重鎮

副總統賴清德今天上午前往嘉義縣民雄鄉頭橋工業區的聚陽實業研發中心訪視防護衣國家隊，賴清德肯定聚陽實業防疫決心，並重申蔡英...

豪雨致使農作災損 雲林花生、褒忠玉米啟動天災救助

5月連日豪雨衝擊雲林縣許多的農作物，造成農損慘重，立委蘇治芬今天邀集農委會主委陳吉仲一同至水林花生田及褒忠玉米田勘災，由...

南市國產蜂蜜評鑑 今年全台仍僅往年一半產量

揮別去年無蜂蜜可採停辦窘況，台南市政府農業局今天在東山區農會辦理國產蜂蜜評鑑，中午成績出爐，受邀評鑑的苗栗區農業改良場說...

熱門新聞

台中東區建成路地下道走入歷史 明起封路填平

大甲媽周四重啟遶境 白沙屯媽2個月內也要辦

芝投公路重啟…北投怕塞爆 三芝人催快點

貓纜年虧7千萬累8億大錢坑 柯文哲嘆：上任沒賺過錢

基隆輕軌爭拚明年動工 基市府：這是玩真的

雙北芝投公路 中央重啟 北市有異見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。