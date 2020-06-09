台中香蕉新樂園餐廳 吳傳治女同學接手
台中市以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」餐廳，月前因敵不過疫情熄燈，結束30年的經營。但機緣巧合下，目前已由前立委何敏豪助理徐有志連絡獅子會好友邱冠蓉等人接手經營，並由邱擔任負責人，邱亦是前負責人吳傳治的高中同學。
徐有志目前經營兩所高中的福利社和拆除業，他說，因為何敏豪介紹而接手餐廳的拆除工程，但他和何都感覺這樣一座呈現台灣早期生活景象、具有懷舊意義的餐廳就此拆了十分可惜，因此連絡獅子會的好友邱冠蓉等人，及台中市大和屋日本料理負責人王釭坪等，決定一起承接下來。
他說，兩天前掛了紅布條招募員工，一下就招滿，加上原餐廳部分員工，已組成經營班底。目前正進行內部整修，但大致以維持原有風貌和味道為主，一、二樓也維持不動，餐飲則以具懷舊和健康概念為出發，並在6月底試營運、7月初正式營運。
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