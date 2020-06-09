快訊

選台北市長鬆口？ 陳時中說法變了吐這句話

【失落世代1】這15年間出生的台灣囝仔 你可能被犧牲了

台中香蕉新樂園餐廳 吳傳治女同學接手

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
「香蕉新樂園」餐廳換手經營後，新經營者說會維持原貌。圖／徐有志提供
「香蕉新樂園」餐廳換手經營後，新經營者說會維持原貌。圖／徐有志提供

台中市以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」餐廳，月前因敵不過疫情熄燈，結束30年的經營。但機緣巧合下，目前已由前立委何敏豪助理徐有志連絡獅子會好友邱冠蓉等人接手經營，並由邱擔任負責人，邱亦是前負責人吳傳治的高中同學。

徐有志目前經營兩所高中的福利社和拆除業，他說，因為何敏豪介紹而接手餐廳的拆除工程，但他和何都感覺這樣一座呈現台灣早期生活景象、具有懷舊意義的餐廳就此拆了十分可惜，因此連絡獅子會的好友邱冠蓉等人，及台中市大和屋日本料理負責人王釭坪等，決定一起承接下來。

他說，兩天前掛了紅布條招募員工，一下就招滿，加上原餐廳部分員工，已組成經營班底。目前正進行內部整修，但大致以維持原有風貌和味道為主，一、二樓也維持不動，餐飲則以具懷舊和健康概念為出發，並在6月底試營運、7月初正式營運。

「香蕉新樂園」餐廳換手經營後，以維持原貌為主，「連雜貨店上的鞋子都仍會存在」。圖／徐有志提供
「香蕉新樂園」餐廳換手經營後，以維持原貌為主，「連雜貨店上的鞋子都仍會存在」。圖／徐有志提供

台中市 日本料理

延伸閱讀

社團春秋／北英女獅子會 以童年喚青春

影／韓國瑜在罷免投票日與農民同在 讚香蕉外銷成績佳

蕉價暴起暴落 「像洗三溫暖」

泰、菲無法出口 香蕉銷日增

相關新聞

議員質疑水上文小二案涉及利益 翁章梁：由檢調釐清

嘉義縣議會今天總質詢，議員王啟澧日前接獲民眾陳情，質疑現為嘉義縣空氣品質淨化區及壘球場的「水上都市計畫文小（二）」學校用...

小心車子有電！ 油電電動車事故日增台南辦車禍搶救訓練

小心車子有電！油電車電動車事故日增，台南市消防局下午辦車禍救助訓練，以最常見的TESLA電動車及TOYOTA油電車車禍案...

中央、地方勘災不同調？ 雲林議員：為農民著想就好

受連月低溫及梅雨鋒面影響，雲林縣農作物陸續出現延遲性災害，農委會主委陳吉仲今天到雲林勘災，並宣布啟動雲林地區花生田，及褒...

影／消失的台糖鐵軌重生？ 台南左鎮打造「鐵道遺產旅遊 」

台南玉井糖廠到善化糖廠間的玉善線鐵路停駛多年，沿線車站和鐵軌幾乎消失，成大都市計畫系提出「遺產旅遊」計畫，打造糖鐵玉善線左鎮段之文化路徑...

南商學生統測設計群術科拿滿分 國內少見紀錄

統測已放榜，設計群術科「圖學及繪圖」今年有兩人拿滿分，創下少見紀錄。台南高商廣告設計科學生陳金樟是榜首之一，校方表示，遍...

台南第50間創新智慧學習教室 首創結合機器人學客語

台南市教育局推動前瞻校園數位環境建設，已陸續規劃50校創新層次智慧學習教室，其中青草國小與台南大學知識中心研究團隊合作，...

榮總嘉義分院斥資6億打造長照園區 雲嘉南長者受惠

台中榮民總醫院嘉義分院斥資6億9220萬元興建地下1層、地上4層，結合綠能、智慧及溫馨的樂活長照園區，今天舉行動土典禮，...

賴清德訪防護衣國家隊 期許台成全球防疫物資重鎮

副總統賴清德今天上午前往嘉義縣民雄鄉頭橋工業區的聚陽實業研發中心訪視防護衣國家隊，賴清德肯定聚陽實業防疫決心，並重申蔡英...

豪雨致使農作災損 雲林花生、褒忠玉米啟動天災救助

5月連日豪雨衝擊雲林縣許多的農作物，造成農損慘重，立委蘇治芬今天邀集農委會主委陳吉仲一同至水林花生田及褒忠玉米田勘災，由...

南市國產蜂蜜評鑑 今年全台仍僅往年一半產量

揮別去年無蜂蜜可採停辦窘況，台南市政府農業局今天在東山區農會辦理國產蜂蜜評鑑，中午成績出爐，受邀評鑑的苗栗區農業改良場說...

雲林拚振興 114業者優惠 還可抽iPhone

後疫情時代，雲林縣府推出振興經濟方案，結合114家餐飲及觀光工廠等業者，祭出日常生活用品、餐廳飲食、服飾及DIY體驗等多...

台南老舊急水溪橋 營建署擘畫改建

台南市政府向內政部爭取大新營區重大建設，包括「新營區延平路與柳營區跨急水溪橋改建」、「白河區市道172線18米計畫道路開...

熱門新聞

台中東區建成路地下道走入歷史 明起封路填平

大甲媽周四重啟遶境 白沙屯媽2個月內也要辦

芝投公路重啟…北投怕塞爆 三芝人催快點

貓纜年虧7千萬累8億大錢坑 柯文哲嘆：上任沒賺過錢

基隆輕軌爭拚明年動工 基市府：這是玩真的

雙北芝投公路 中央重啟 北市有異見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。