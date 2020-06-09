議員質疑水上文小二案涉及利益 翁章梁：由檢調釐清

嘉義縣議會今天總質詢，議員王啟澧日前接獲民眾陳情，質疑現為嘉義縣空氣品質淨化區及壘球場的「水上都市計畫文小（二）」學校用地32年前由縣府徵收後，因縣府無作為「還地於民」由地主買回，民眾擔心是合法掩護非法，縣長翁章梁回應，民眾是合理懷疑，但強調縣府無不法，細節將請檢調單位及政風處調查。

翁章梁表示，土地徵收地目為小學，但近幾年面臨少子化等問題，沒有設學校的需求，又無法作雙語學校或公托等不符徵收目的的建案，且土地地主已想將土地拿回，因此請地主依30年前徵收價一坪約1萬元原價買回，如今既然民眾有這樣的疑慮，將移請檢調釐清。

王啟澧接獲民眾的陳情中提及，文二小一案是由水上有力的政治人物負責溝通縣府，藉由文小二不用設校，透過中央民代協助，讓內政部廢止徵收文小二用地案，另外配合建商在內政部及縣府同意徵收後代地主出資，向縣府買回土地，並約定土地買回後須過戶給建商。

民眾質疑，如沒有事前打通相關單位關節，往後需再經都市計畫委員會和縣都市計畫委員會、內政部同意等關卡。王啟澧表示，文小二共9300多坪，縣府徵收32年卻不作為，是對水上人很大的損失，質疑其中是否牽涉利益、官商勾結。

王啟澧說，2018年12月28日他曾建議，設置雙語學校或公托，雖然教育處大事紀中有列入考量，4月22日還表示有設校需求，2019年7月23日卻撤回，改同意地主贖回，希望翁章梁到廟裡發誓自清。