中央、地方勘災不同調？ 雲林議員：為農民著想就好
受連月低溫及梅雨鋒面影響，雲林縣農作物陸續出現延遲性災害，農委會主委陳吉仲今天到雲林勘災，並宣布啟動雲林地區花生田，及褒忠鄉、東勢鄉食用玉米的天然災害現金救助。但今天會勘，雲林縣府人員稱未收到通知，沒派人出席。
雲林縣長張麗善感謝中央啟動救助，但雲林縣的稻米，受稻熱病及豪雨影響，災損狀況也相當嚴重，希望中央聽見農民心聲，盡速發文給雲林縣政府與公所，啟動天然災害救助或專案補助讓農民申報。
縣府連日前往受災的稻田、花生田、玉米田等地勘災，日前也完成災損調查，相關資料已行文函報農委會，但今天陳吉仲應立委蘇治芬之邀，特別下鄉勘災，卻未通知縣府人員出席，讓外界想像是否勘災也要分藍綠。
雲林縣議員蔡東富說，中央、地方不但不同調，若是主委還需由立委帶著一起勘災，才能允諾啟動天災救助，會讓地方政府及農民無所適從。農委會若對雲林縣府是排斥的話，是否考量以後天然災害都由立委辦公室去處理就好。
議員黃淑鈴表示，縣長有出來勘災，立委請主委一起勘災，大家都是為了農民著想，無須多作遐想。
陳吉仲勘災後，隨即宣布將啟動雲林地區花生，及褒忠、東勢玉米天然災害現金救助。張麗善表示，斗南越光米日前已啟動天然災害現金救助，其他地區的稻作，除受稻熱病引起的損失，也受5月梅雨影響，造成損失減收。大雨停後，緊接著陽光露臉，使農產品受損狀況更為明顯，希望中央能「從簡、從寬、從速」認定天災救助標準。
4日雲林縣政府邀集農糧署及農改場的專家學者前往稻田勘災，研判麥寮、東勢、莿桐及斗六地區的稻米災損，主因是農民為防治稻熱病，但因豪雨降下無法噴藥，導致稻熱病變更嚴重的情況，縣府已函報農糧署評估是否啟動專案補助，現在就等農委會公告。
農業處副處長蔡耿宇表示，崙背香米受損情況約2成，已達天然災害門檻，目前待公所調查完成後，函報農委會認定，若達20%救助門檻，雲林縣政府會再公告農委會是否有啟動天然災害救助，讓農民及早向地方公所來申報。
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