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影／消失的台糖鐵軌重生？ 台南左鎮打造「鐵道遺產旅遊 」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
成大都市計畫系副教授張秀慈（右三）帶領研究生團隊，今天在台南左鎮區公所發表「蔗鎮」糖鐵善左線遺產旅遊計畫。記者吳淑玲／攝影
成大都市計畫系副教授張秀慈（右三）帶領研究生團隊，今天在台南左鎮區公所發表「蔗鎮」糖鐵善左線遺產旅遊計畫。記者吳淑玲／攝影

台南玉井糖廠到善化糖廠間的玉善線鐵路停駛多年，沿線車站和鐵軌幾乎消失，成大都市計畫系提出「遺產旅遊」計畫，打造糖鐵玉善線左鎮段之文化路徑，串聯菜寮車站（化石館）至左鎮車站老街全長約3公里，在台灣很少有糖鐵是經過自然和惡地景觀，有其獨有的特色及觀光吸引力；左鎮區長李燿州表示，已爭取水保局600萬元經費重建左鎮車站，未來期待透過產官學合力達成「左鎮線再生」。

成大都市計畫系副教授張秀慈帶領研究生團隊，今天在左鎮區公所發表「蔗鎮」糖鐵左鎮線遺產旅遊計畫，提出從 菜寮車站（化石園區）到左鎮車站（左鎮老街）全長約3公里，沿途打造成鐵道意象、善左祕境、糖鐵開拓到惡地景觀等，將化石園區的觀光能量，帶進到左鎮街區內。

張秀慈表示，左鎮化石園區開館一年就吸引50萬以上遊客，能量如果帶入左鎮街上，與區公所討論後，希望將玉善線糖鐵成為可以帶動地方發展的著力點；一開始發想要復駛但門檻難度高，因此採用現在很流行的國際觀光旅遊概念叫「遺產旅遊」，嘗試讓糖鐵線連結地方歷史。

玉善線（玉井善化糖廠）左鎮段有兩個車站，菜寮車站（原址是化石園區附近的光榮社區活動中心），到左鎮街上的左鎮車站，約有6公里，路線高低起伏，還保有少數的小火車鐵軌，途中經過起伏地形，原始林相以竹林和桃花心木居多，也是最具挑戰性的路線，還有經過一處山頭當年用炸藥要炸隧道，結果土質鬆軟直接崩落；最後一段是經過月世界的惡地形。

當地居民還提到「偷甘蔗」的回憶，小火車爬坡時速度開始減緩，大家會跳上火車抽甘蔗；還有早年用牛車把甘蔗載到蔗埕堆放，再由小火車運到糖廠，未來可以設計牛車或鐵牛車體驗，讓遊客體驗以前左鎮地區運蔗的艱難及開闢鐵路的困難。

張秀慈表示，玉善線左鎮段經過的四周為地勢較高的丘陵包圍，相較於台灣西部地區其他糖廠如雲林虎尾糖廠北港線，嘉義蒜頭糖廠朴子線 ，具有高程變化，其環境上的獨特性，是具有景觀遊憩發展的潛力；早期左鎮糖業發展興盛留下文化路徑與歷史記憶，隨著南橫公路（台20省道）出現，使得文化特色漸被遺忘 ，透過「鐵道遺產旅遊」方式重新再找回來。

成大都市計畫系研究所團隊，今天在台南左鎮區公所發表「蔗鎮」糖鐵善左線遺產旅遊計畫，未來將透過產官學界合力促成。記者吳淑玲／攝影
成大都市計畫系研究所團隊，今天在台南左鎮區公所發表「蔗鎮」糖鐵善左線遺產旅遊計畫，未來將透過產官學界合力促成。記者吳淑玲／攝影
台南市左鎮國中學生進行糖業小火車鐵軌遺址踏查。圖／校方提供
台南市左鎮國中學生進行糖業小火車鐵軌遺址踏查。圖／校方提供
成大都市計畫系副教授張秀慈帶領研究生團隊，今天在台南左鎮區公所發表「蔗鎮」糖鐵善左線遺產旅遊計畫。記者吳淑玲／攝影
成大都市計畫系副教授張秀慈帶領研究生團隊，今天在台南左鎮區公所發表「蔗鎮」糖鐵善左線遺產旅遊計畫。記者吳淑玲／攝影

糖鐵 化石 遺產

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