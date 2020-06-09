奮起湖林地解編案 7月23日至奮起湖辦理
全國首例的嘉義縣奮起湖林地解編案，於去年12月2日完成15戶租用戶換約，國有財產署嘉義辦事處日前回應，剩餘73筆土地54戶占用人簽約事宜，將在7月10日開始寄發通知，並將比照承租戶模式，於7月23日至奮起湖辦理簽約。
陳明文表示，解決山區土地爭議問題是自己長期努力的工作，去年順利完成15戶租用戶換約後，剩餘土地卻遲遲未完成簽約，讓當地居民忐忑不安，為解除居民疑慮加速辦理，日前行文國產署。
國產署南區分署嘉義辦事處主任李玉敏表示，因應陳明文要求，特別加派一人處理本專案，預期7月10日開始寄出通知書，民眾接獲通知即可前往辦事處辦理簽約，也同意陳明文考慮居民不便，比照第一批承租戶在地換約的模式，在7月23日到奮起湖在地辦理。
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