奮起湖林地解編案 7月23日至奮起湖辦理

全國首例的嘉義縣奮起湖林地解編案，於去年12月2日完成15戶租用戶換約，國有財產署嘉義辦事處日前回應，剩餘73筆土地54戶占用人簽約事宜，將在7月10日開始寄發通知，並將比照承租戶模式，於7月23日至奮起湖辦理簽約。

陳明文表示，解決山區土地爭議問題是自己長期努力的工作，去年順利完成15戶租用戶換約後，剩餘土地卻遲遲未完成簽約，讓當地居民忐忑不安，為解除居民疑慮加速辦理，日前行文國產署。