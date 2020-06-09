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南商學生統測設計群術科拿滿分 國內少見紀錄

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南高商學生陳金樟（中）參加統測設計群術科考試獲得滿分，老師以他為榮。記者鄭惠仁／攝影
台南高商學生陳金樟（中）參加統測設計群術科考試獲得滿分，老師以他為榮。記者鄭惠仁／攝影

統測已放榜，設計群術科「圖學及繪圖」今年有兩人拿滿分，創下少見紀錄。台南高商廣告設計科學生陳金樟是榜首之一，校方表示，遍查學校紀錄，還沒有學生這科拿滿分。陳金樟表示，能拿滿分，除了苦練外，就是老師事前的指導。

四技二專統測，設計群有門不易拿高分的術科「圖學及繪圖」，學生能拿到80分以上就很不簡單，若要拿到滿分100分，近幾年來尚無考生有此成績。不過，今年統測很特別，有兩名設計群考生術科拿滿分，讓老師、考生都覺得不可思議。

台南高商學生陳金樟表示，國中讀美術班，喜愛繪畫，因對設計很有興趣，覺得南商廣告設計科的課程很多元，除了攝影、電腦繪圖，還有動畫等，因此報考南商廣告設計特色班，很幸運獲錄取。

但上了南商後，發現不僅是畫設計圖，還有很多面向要學習，驅使自己更努力。但高二時看到同學的作品，覺得自己沒進步，產生挫折，經吸取他人長處，加緊練習，才逐漸有進步。後來因要準備廣告設計科的科展和畢業展，陸續有作品出來，受到老師稱許而建立信心；也參加校際與全國性比賽，並拿到名次，去年參加貼圖設計比賽，拿全國第一。

統測術科拿滿分對陳金樟來說，連想都沒想過，他表示，收到成績單時，嚇了一大跳，不敢相信這是真的。他說，能拿到滿分，可能與考試前拚命練習有關，加上老師也在試前針對出題方向做模擬，才能在考試時有好的表現。

老師莫嘉賓說，圖學和繪圖的表現方法完全不一樣，因此學生常無法兩個項目都拿高分，統測術科能拿滿分是難中之難。科主任孫聖和表示，教育是在發展學生的潛質和優勢，並非功課好才算好，教學中看到了陳金樟對老師所教很能理解，展現潛質。導師李冠毅誇陳金樟手繪能力好，很有立體造型、空間理念，結構感突出，因對建築有興趣，期待他能錄取理想學校與科系。

台南高商學生陳金樟（中）參加統測設計群術科考試獲得滿分，老師以他為榮。記者鄭惠仁／攝影
台南高商學生陳金樟（中）參加統測設計群術科考試獲得滿分，老師以他為榮。記者鄭惠仁／攝影

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