台南第50間創新智慧學習教室 首創結合機器人學客語

台南市教育局推動前瞻校園數位環境建設，已陸續規劃50校創新層次智慧學習教室，其中青草國小與台南大學知識中心研究團隊合作，建置智慧IRT客家語學習機器人，今天成立創新智慧學習教室。

台南大學教授李健興表示，青草國小創新智慧學習教室，為台南市教育局前瞻計畫補助硬體教學設備後，南大研究團隊獲得客委會同意，將超過1200題客家語學習評量試題，以及國小1到6年級的客家語學習內容提供給教學現場師生，並結合智慧IRT機器人，可人機共學的教室。

教育局表示，南市1年多來陸續建置50間示範性的創新智慧學習教室，導入AI人工智慧、物聯網、穿戴式設備與創客設備等新興科技，應用數據分析與悅趣化平台，進行適性化補救教學、導入智慧型機器人進行人機共學與AI跨域學習的智慧教室，把精準醫療的概念發揮在教育上，就是應用科技輔助學生精準學習，以培育迎向素養導向新時代的人才。

台南市除了由教育局資訊中心積極與成大團隊合作將人工智慧課程融入國中小課程外，也邀請南大研究團隊將人工智慧應用於輔助教學，補助青草、仁德、歸南國小與仁德國中等學校的資訊軟硬體資源，發展程式設計、英語、台語等課程人機共學模式，未來並推廣到其他學校。