榮總嘉義分院斥資6億打造長照園區 雲嘉南長者受惠

台中榮民總醫院嘉義分院斥資6億9220萬元興建地下1層、地上4層，結合綠能、智慧及溫馨的樂活長照園區，今天舉行動土典禮，希望提供雲嘉南縣市更好的長照品質，預計民國111年3月完工。

長照園區面積約1萬7700平方公尺，將可提供274床照護床位，提供完整長照服務，嘉義市長黃敏惠、退輔會主委馮世寬和台中榮總院長許惠恒、嘉義分院院長李世強等人今天開工祈福，祈求工程能如期如質完成。

院方指出，園區共4層樓，4樓是失智專區，可以專門照顧失智長者，補足全台失智病床欠缺的問題，其他三層樓則是給一般長者，與一般長照中心不同，園區進駐醫師，若有緊急病況不必再另外出園區就醫。

未來會種植植物在大樓外，園區內也有庭院種植花木，不僅能降溫，也能讓長者親近植物，在園區內就可以像在公園走走，另外還有聯誼區，舉辦各種活動，讓長者有社會參與感，另外用餐區則有營養時把關飲食、復健區有復健治療師就近協助長者。

黃敏惠表示，高齡化情況最嚴重的區域在雲嘉南，嘉義市雖屬較年輕的城市，但肩負對鄰近縣市的長照、醫療責任，今天長期照護園區的啟動，將成為照顧榮民及所有鄉親的地方，因為在這個地方有最好的醫療，這是市民之福，更是地方之福。

許惠恒表示，長照大樓朝符合高齡長者需求，以小規模化、單元化及像家一樣的友善環境的規畫配置，並以高標準的智慧建築與綠建族為目標，嘉惠雲嘉南長者，感謝主委及市府團隊的照顧與支持，使嘉義的醫療及長期照護的品質邁向更完善的境界。