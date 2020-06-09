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榮總嘉義分院斥資6億打造長照園區 雲嘉南長者受惠
台中榮民總醫院嘉義分院斥資6億9220萬元興建地下1層、地上4層，結合綠能、智慧及溫馨的樂活長照園區，今天舉行動土典禮，希望提供雲嘉南縣市更好的長照品質，預計民國111年3月完工。
長照園區面積約1萬7700平方公尺，將可提供274床照護床位，提供完整長照服務，嘉義市長黃敏惠、退輔會主委馮世寬和台中榮總院長許惠恒、嘉義分院院長李世強等人今天開工祈福，祈求工程能如期如質完成。
院方指出，園區共4層樓，4樓是失智專區，可以專門照顧失智長者，補足全台失智病床欠缺的問題，其他三層樓則是給一般長者，與一般長照中心不同，園區進駐醫師，若有緊急病況不必再另外出園區就醫。
未來會種植植物在大樓外，園區內也有庭院種植花木，不僅能降溫，也能讓長者親近植物，在園區內就可以像在公園走走，另外還有聯誼區，舉辦各種活動，讓長者有社會參與感，另外用餐區則有營養時把關飲食、復健區有復健治療師就近協助長者。
黃敏惠表示，高齡化情況最嚴重的區域在雲嘉南，嘉義市雖屬較年輕的城市，但肩負對鄰近縣市的長照、醫療責任，今天長期照護園區的啟動，將成為照顧榮民及所有鄉親的地方，因為在這個地方有最好的醫療，這是市民之福，更是地方之福。
許惠恒表示，長照大樓朝符合高齡長者需求，以小規模化、單元化及像家一樣的友善環境的規畫配置，並以高標準的智慧建築與綠建族為目標，嘉惠雲嘉南長者，感謝主委及市府團隊的照顧與支持，使嘉義的醫療及長期照護的品質邁向更完善的境界。
衛生局表示，嘉義分院全力配合市府團隊推動相關長照政策，如建置仿家屋、研發適合長輩在家的科技輔具、建置優質的護理之家、日照中心、預防及延緩失能與失智據點，與市府一起實踐急性醫療無縫銜接後續長照與居家醫療服務之最佳實務典範。
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