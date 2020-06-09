賴清德訪防護衣國家隊 期許台成全球防疫物資重鎮

副總統賴清德今天上午前往嘉義縣民雄鄉頭橋工業區的聚陽實業研發中心訪視防護衣國家隊，賴清德肯定聚陽實業防疫決心，並重申蔡英文總統520就職演說內容，期許台灣國家隊繼續精進，成為全球防疫物資重鎮。

賴清德今天在聚陽實業股份有限公司董事長周理平、經濟部常務次長林全能、總統府發言人谷辣斯·尤達卡、立法委員蔡易餘、嘉義縣副縣長吳容輝等人陪同下，至聚陽實業了解防護衣、隔離衣研發生產現況。

賴清德表示，台灣在6月7號大解封，表示大家的努力成功守住國人健康，也獲得國際肯定，其中第一線防疫英雄居功厥偉，而幕後英雄成功提供後勤支援也功不可沒，聚陽實業是其中之一，今天特別向周理平及全體同仁表達最由衷的感激。

賴清德肯定聚陽實業守護台灣的精神，他說，2003年SARS爆發時，聚陽實業投入防護衣生產，現在面臨新冠肺炎的考驗也不推辭，第一時間調配國內外產能並在嘉義縣增闢生產線，以17年來研發高品質的技術生產最高等級的P3等級防護衣及P1等級隔離衣，提供第一線醫療人員最安全的防護。

賴清德稱讚聚陽實業生產的防護衣、隔離衣安全度超過國際標準，剪裁時尚、質量好，聚陽實業也不斷研發兼具醫療功能的功能衣，「一件衣服的研發可帶動醫療技術的進步。」令人欽佩。