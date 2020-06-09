快訊

終結罷韓之亂？韓國瑜下午擬宣布不提罷免無效之訴

議員身故缺額不遞補？規範不同調 市民權益被犧牲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德訪防護衣國家隊 期許台成全球防疫物資重鎮

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣頭橋工業區的聚陽實業民雄研發中心生產最高等級的P3等級防護衣及P1等級隔離衣。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣頭橋工業區的聚陽實業民雄研發中心生產最高等級的P3等級防護衣及P1等級隔離衣。記者陳玫伶／攝影

副總統賴清德今天上午前往嘉義縣民雄鄉頭橋工業區的聚陽實業研發中心訪視防護衣國家隊，賴清德肯定聚陽實業防疫決心，並重申蔡英文總統520就職演說內容，期許台灣國家隊繼續精進，成為全球防疫物資重鎮。

賴清德今天在聚陽實業股份有限公司董事長周理平、經濟部常務次長林全能、總統府發言人谷辣斯·尤達卡、立法委員蔡易餘、嘉義縣副縣長吳容輝等人陪同下，至聚陽實業了解防護衣、隔離衣研發生產現況。

賴清德表示，台灣在6月7號大解封，表示大家的努力成功守住國人健康，也獲得國際肯定，其中第一線防疫英雄居功厥偉，而幕後英雄成功提供後勤支援也功不可沒，聚陽實業是其中之一，今天特別向周理平及全體同仁表達最由衷的感激。

賴清德肯定聚陽實業守護台灣的精神，他說，2003年SARS爆發時，聚陽實業投入防護衣生產，現在面臨新冠肺炎的考驗也不推辭，第一時間調配國內外產能並在嘉義縣增闢生產線，以17年來研發高品質的技術生產最高等級的P3等級防護衣及P1等級隔離衣，提供第一線醫療人員最安全的防護。

賴清德稱讚聚陽實業生產的防護衣、隔離衣安全度超過國際標準，剪裁時尚、質量好，聚陽實業也不斷研發兼具醫療功能的功能衣，「一件衣服的研發可帶動醫療技術的進步。」令人欽佩。

周理平表示，以往台灣的高端防護衣都是仰賴進口，自3月初經濟部交付聚陽生產防護衣的任務，他就想在台灣建立本土供應鏈，最近已開始研發2.0版P3防護衣、優化生產製程等，相信半個月到一個月後就能生產出來。

副總統賴清德（右五）與聚陽實業股份有限公司董事長周理平（右四）、經濟部常務次長林全能（左四）、總統府發言人谷辣斯·尤達卡（左三）、嘉義縣副縣長吳容輝（右二）等人合影。記者陳玫伶／攝影
副總統賴清德（右五）與聚陽實業股份有限公司董事長周理平（右四）、經濟部常務次長林全能（左四）、總統府發言人谷辣斯·尤達卡（左三）、嘉義縣副縣長吳容輝（右二）等人合影。記者陳玫伶／攝影
副總統賴清德（左四）今天上午至嘉義縣頭橋工業區的聚陽實業民雄研發中心參訪防護衣國家隊。記者陳玫伶／攝影
副總統賴清德（左四）今天上午至嘉義縣頭橋工業區的聚陽實業民雄研發中心參訪防護衣國家隊。記者陳玫伶／攝影
副總統賴清德（左三）今天上午至嘉義縣頭橋工業區的聚陽實業民雄研發中心參訪防護衣國家隊。記者陳玫伶／攝影
副總統賴清德（左三）今天上午至嘉義縣頭橋工業區的聚陽實業民雄研發中心參訪防護衣國家隊。記者陳玫伶／攝影

賴清德 嘉義

延伸閱讀

賴清德赴李承翰家慰問 李母告知丈夫生前最大願望

解封首日 賴清德赴台南打棒球

賴清德參加書法家陳吉山新書發表會 祝福陳新書大賣

影／防疫今解封 賴清德棒球賽封殺郭國文

相關新聞

南商學生統測設計群術科拿滿分 國內少見紀錄

統測已放榜，設計群術科「圖學及繪圖」今年有兩人拿滿分，創下少見紀錄。台南高商廣告設計科學生陳金樟是榜首之一，校方表示，遍...

台南第50間創新智慧學習教室 首創結合機器人學客語

台南市教育局推動前瞻校園數位環境建設，已陸續規劃50校創新層次智慧學習教室，其中青草國小與台南大學知識中心研究團隊合作，...

榮總嘉義分院斥資6億打造長照園區 雲嘉南長者受惠

台中榮民總醫院嘉義分院斥資6億9220萬元興建地下1層、地上4層，結合綠能、智慧及溫馨的樂活長照園區，今天舉行動土典禮，...

賴清德訪防護衣國家隊 期許台成全球防疫物資重鎮

副總統賴清德今天上午前往嘉義縣民雄鄉頭橋工業區的聚陽實業研發中心訪視防護衣國家隊，賴清德肯定聚陽實業防疫決心，並重申蔡英...

豪雨致使農作災損 雲林花生、褒忠玉米啟動天災救助

5月連日豪雨衝擊雲林縣許多的農作物，造成農損慘重，立委蘇治芬今天邀集農委會主委陳吉仲一同至水林花生田及褒忠玉米田勘災，由...

南市國產蜂蜜評鑑 今年全台仍僅往年一半產量

揮別去年無蜂蜜可採停辦窘況，台南市政府農業局今天在東山區農會辦理國產蜂蜜評鑑，中午成績出爐，受邀評鑑的苗栗區農業改良場說...

雲林拚振興 114業者優惠 還可抽iPhone

後疫情時代，雲林縣府推出振興經濟方案，結合114家餐飲及觀光工廠等業者，祭出日常生活用品、餐廳飲食、服飾及DIY體驗等多...

台南老舊急水溪橋 營建署擘畫改建

台南市政府向內政部爭取大新營區重大建設，包括「新營區延平路與柳營區跨急水溪橋改建」、「白河區市道172線18米計畫道路開...

鄉民抗議 麥寮綠能專區停工

雲林縣麥寮鄉中興村民質疑麥寮鄉公所未與居民溝通，就自行畫定該村為綠能專區，且光電業者未告知，就已動工架設太陽能光電板，昨...

海灘沙量不足 「一見雙雕」沒沙雕

台南「一見雙雕藝術季」邁入第9年，因將軍區馬沙溝附近沙源不足，今年首度取消沙雕。主辦的雲嘉南濱海國家風景區管理處指出，以...

台南海岸線倒退 六河局：沙會「跑來跑去」

台南市馬沙溝濱海遊憩區海灘及北門急水溪出海口雙春海岸，海岸線都嚴重退縮，海水長驅直入，連捕撈鰻苗的工寮都沒辦法搭建。

台南年底要設原民機關 相關單位措手不及

台南市政府目前是六都中唯一沒有原住民專責機關，只有設立民族事務委員會主管原住民與客家事務，原住民市議員穎艾達利昨天質詢要...

熱門新聞

新北市第一個完全禁漁區揭牌 岸際撈捕、垂釣都不允許

影／又淹了！氣象局發布豪雨特報 彰化花壇彰員路大淹水

台中東區建成路地下道走入歷史 明起封路填平

台南鐵路地下化終於要展開強拆 11日將拆張宅

愛將董德堉每天狂請公假4小時 柯文哲面露鐵青：會處理

大甲媽周四重啟遶境 白沙屯媽2個月內也要辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。