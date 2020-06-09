豪雨致使農作災損 雲林花生、褒忠玉米啟動天災救助

5月連日豪雨衝擊雲林縣許多的農作物，造成農損慘重，立委蘇治芬今天邀集農委會主委陳吉仲一同至水林花生田及褒忠玉米田勘災，由於災損情形嚴重，皆已達天然災害現金救助標準，陳吉仲當場宣布，雲林地區花生田每公頃將補助2萬4千元；褒忠鄉食用玉米每公頃救助3萬6千元，今天將公告在農委會網站，農民可於10天內至地方公所申報。

水林蔡姓花生農說，他所種的一期作花生幾乎無法收成，主因包括今年初春雨量少、氣溫高，加上五月緊接梅雨季，導致花生田的災損情形嚴重。

近期會勘的花生田多數爛根、發芽、長不出花生，農民哀嘆血本無歸，整片田幾乎都不能收了，只能耕鋤。

農改良雲林分場長楊藹華表示，農民多數都於去年12月種下一期作花生，由於今年閏四月，花生應於5月初得收成，但勘查後發現這批花生已超過150天還未收成，建議農民可調整時間種下一期作花生。

褒忠鄉玉米田受連日豪雨影響造成倒伏，經雨水沖刷後還出現授粉不良、不稔實狀況。陳吉仲表示，今天勘災的作物，災損面積皆超過20%，農委會即刻啟動天然災害現金救助，雲林地區花生田每公頃補助2萬4千元；褒忠鄉食用玉米每公頃補助3萬6千元。

陳吉仲說，雖然無法完全彌補農民損失的成本，但農委會接下來將研擬把花生列入農業保險，讓農民有保障。農糧署還有提供有機資材及肥料的補助，每公頃最高3萬元，需要整田的農民可以申報。