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南市國產蜂蜜評鑑 今年全台仍僅往年一半產量

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局今天在東山區農會辦理國產蜂蜜評鑑，今年龍眼蜜仍僅往年約一半產量。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局今天在東山區農會辦理國產蜂蜜評鑑，今年龍眼蜜仍僅往年約一半產量。記者謝進盛／翻攝

揮別去年無蜂蜜可採停辦窘況，台南市政府農業局今天在東山區農會辦理國產蜂蜜評鑑，中午成績出爐，受邀評鑑的苗栗區農業改良場說，今年龍眼蜜蜂蜜，仍只有往年約一半產量，但價格波動不大，參賽得獎者售價會好些。

今年參加評鑑蜂農共計33人，邀請苗栗區農業改良場蠶蜂課長吳姿嫺、苗栗區農業改良場助理研究員黃子豪、陳本翰、苗栗區農業改良場退休博士吳輝虎、嘉義大學植物醫學系助理教授宋一鑫等5位學者專家擔任複評委員，項目共5項。

包含澱粉酶活性值20分、HMF（羥甲基糠醛）10分、色澤15分、香氣25分、風味30分，依總成績以報名人數1/5，選出特等獎及頭等獎。 中午評鑑結果，選出特等獎7名、頭等獎23名。名單如下，特等獎：莊朝強、田宗益、張昭文、邱品嘉、胡駿筌、吳鎮球、羅元澤。

頭等獎何育昌、何育慈、林志鴻、林蘇麗英、林居榮、賴志杰、黄聖恩、謝森發、黄國珍、黃佩霖、黃國展、蔡帛晏、王川華、蔡炳煌、蔡勝貿、江家豐、江順良、陳世欽、力順天、卓雪玲、林清田、王良珍、陳啟川。

外界關切今年龍眼蜜產量、價格，吳姿嫺說，今年雖然去年沒龍眼蜜慘況，但整體來說，產量也僅有往年約一半，至於價格，以大宗每台斤龍眼蜜行情，維持約800至900元間，若參賽得獎者，行情略高，波動並不大。

台南市政府農業局表示，南市龍眼面積3768公頃（年產量2萬4344公噸），全台第一，南市養蜂戶數及箱數逐年增加，自100年養蜂戶數87戶，養蜂箱數1萬4460箱，增加至去年146戶，箱數2萬4545箱，養蜂戶數增加近60%，產銷班班數現有18班，班員人數227人。

台南市政府農業局今天在東山區農會辦理國產蜂蜜評鑑，今年龍眼蜜仍僅往年約一半產量。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局今天在東山區農會辦理國產蜂蜜評鑑，今年龍眼蜜仍僅往年約一半產量。記者謝進盛／翻攝

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