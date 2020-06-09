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國旅商機蓄勢待發 西拉雅風管處推深度旅遊

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
國內旅遊商機蓄勢待發，西拉雅風景區管理處推深度旅遊，圖為關子嶺風景區泥漿溫泉。圖／西拉雅風景區管理處提供
國內旅遊商機蓄勢待發，西拉雅風景區管理處推深度旅遊，圖為關子嶺風景區泥漿溫泉。圖／西拉雅風景區管理處提供

台灣新冠肺炎疫情解封，然國外疫情仍嚴峻，國內旅遊商機蓄勢待發，西拉雅國家風景區盤點景點，推出深度旅遊，帶領遊客感受不一樣的旅遊特色。

西拉雅風管處說，從國外紅到國內的體驗式旅遊，在台灣越來越興盛，吹起了一股深度體驗的旅遊風氣，比起在熱門景點走馬看花，遊客更偏好創造自己專屬的旅遊體驗以及回憶，西拉雅風管處在關子嶺、寶來、不老、四重溪溫泉區規劃了豐富特色體驗行程。

其中，針對關子嶺風景區，風管處說，關子嶺的溫泉，是台灣特有泥漿溫泉，視覺上泥巴水貌似驚人，但泉質細緻柔滑，除了泡湯還可以用天然湧出的泥漿敷臉，是泥漿溫泉區非常具代表性的特色體驗。

除此之外，關子嶺甕仔雞、東山咖啡、六龜的原生茶、愛玉以及四重溪的鴨蛋、原住民部落美食，都是三區非常具代表性的標誌，除品嘗地方特產，還能實際體驗手工愛玉的從無到有、DIY鹹鴨蛋，鹹度還能依據個人口味調整。

而為讓旅客擁有更佳旅遊體驗，如關子嶺近期剛修復完六溪香路古道，設有兩段攀岩工法的木樁陡坡，適合喜歡冒險的山友、遊客來探索。位於六龜的十八羅漢山有專屬的解說團隊，解說員各個都身懷絕技、談吐幽默、沿途解說員不時會隨身變出小道具吸引遊客目光。

「旅遊，更可以傳遞文化價值意涵。」西拉雅風管處指出，八田與一紀念園區不僅是日式時期舊宅，也是台南重要水圳文化代表之一，園區還有和菓子、浴衣體驗，更可以聆聽古琴優雅以及古琴文學。

相關訊息可連結西拉雅風管處官網https://www.siraya-nsa.gov.tw或泡湯達人Line@生活圈: https://lin.ee/k10DoiR

溫泉 疫情 六龜

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