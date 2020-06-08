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台南老舊急水溪橋 營建署擘畫改建

聯合報 / 記者謝進盛／台南報導
台南市南95線急水溪橋齡已35年，橋墩老舊，地方爭取拓寬改建。記者謝進盛／攝影
台南市南95線急水溪橋齡已35年，橋墩老舊，地方爭取拓寬改建。記者謝進盛／攝影

台南市政府向內政部爭取大新營區重大建設，包括「新營區延平路與柳營區跨急水溪橋改建」、「白河區市道172線18米計畫道路開闢」等案，總經費粗估逾10億，立委賴惠員昨邀營建署長吳欣修南下勘查，吳允諾盡速審查、核定。

新營區長魏文貴、白河區長蕭福清、台南市議員李宗翰和沈家鳳等人都前往關心營建署現勘，賴惠員說，新營區及柳營區交界的南95線急水溪橋，是來往兩區交通要道，目前為2線汽車道及1線機車道，無法應付尖峰時段龐大車流，已成交通瓶頸。

營建署現勘後提出，計畫將急水溪橋拆除整建為24公尺寬、4線汽車道及2線機車道的新橋，並增設往柳營奇美醫院方向的分流引道，希望3年內完成，預計工程費約8.4億。

吳欣修表示，急水溪橋使用已35年，橋墩老舊，除改善寬度不足，未來橋梁要配合急水溪防洪工程，透過這一次交通改善，將會給新營及柳營區來往的民眾一條安全回家的路。

台南市府副秘書長邱忠川表示，因市府財源有限，後續有賴中央挹注經費辦理，又考量橋梁改建牽涉到橋面抬高、拓寬及施工過程冗長，恐影響兩側居民生活環境，初期先向中央爭取補助規畫費800萬元。

賴惠員也說，白河區關子嶺溫泉受限於車潮壅塞日益嚴重，希望能爭取約1.6億經費，拓寬市道172線為18公尺寬道路，希望加速關子嶺發展。

一行人昨也前往新營區太子宮廟勘查，希望透過營建署人行道路改善計畫，營造新營太子宮廟歷史街區及改善文化觀光商圈環境，未來吸引觀光人潮湧入。

車道 白河 賴惠員

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