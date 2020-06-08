台南鐵路地下化終於要展開強拆 11日將拆張宅

台南鐵路地下化工程強拆工程將在本月11日再度展開，自救會會長陳致曉明天在行政院前舉辦記者會，強力反對，指出當年苗栗大埔徵收案是在相關的官司定讞後才強拆，如今南鐵的官司只有一審判決，鐵道局就要強拆，無法接受。

鐵道局最近發文給拆遷範圍內的前鋒路1號「張宅」，表明10日將斷水電、11日拆除，而張家至今仍不願意簽拆除同意書，屆時雙方可能又將有一番衝突，而張宅內還有清代的古井，地方文史人士一再爭取保留未果，也為拆除行動埋下變數。

台南鐵路地下化工程拆遷戶約有340戶，經過多方協調，市政府並興建照顧住戶，以成本價販售給拆遷戶，但至今仍有數戶不同意拆除，其中包括陳致曉住家與張宅等，鐵道局原本今年3月要強拆，但考量到相關的官司尚未判決，決定暫緩，4月時都市計畫訴訟一審判決居民敗訴，目前上訴二審中。

自救會表示，一審中法官接受鐵道局「『96年南鐵地下化綜規報告』錯誤」的說法。且漠視民方提出諸多佐證，判決居民敗訴，該判決書顯然與事實不符。鐵道局過去暫緩強拆的兩個理由，包括居民不同意與官司仍進中，至今都還存在，無法理解為何在此時又要強拆。

陳致曉表示，民進黨認定不正義的苗栗大埔案在強拆前，歷經8次訴訟結果、3次定讞，其中包含都市計畫變更訴訟敗訴定讞與部分土地的土地徵收訴訟敗訴定讞，才進行強拆。如今，民進黨政府卻要在南鐵東移案才經一次審判，都市計畫訴訟尚未定讞，土地徵收訴尚未啟動的狀況下對不同意戶強拆。「難道民進黨治下的南鐵居民比當年國民黨治下的苗栗大埔居民更為低賤，更不具人權，更不配獲得司法救濟！？」