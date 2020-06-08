快訊

高雄4警強制病患送醫 遭畫刀肚破血流

朱立倫願投入高市補選 提醒「小心民進黨圈套」

五福宮舊廟半埋田裡 近2百年「樑籤」現身

中央社 / 嘉義縣8日電

六腳鄉蘇厝寮大庄五福宮舊廟，半埋在水稻田中的奇特景觀，是著名的打卡景點。文史工作者林永村特別保留舊廟四支記載信眾捐銀、捐地的「樑籤」，見證五福宮舊廟創建近200年的歷史。

嘉義縣六腳鄉蘇厝寮大庄五福宮舊廟，創建於清道光年間（約西元1825年），距今接近200年的歷史，因北港溪改道泛濫，西元1959年發生「八七水災」，地方耆老決定捨棄舊廟移地蓋新廟；舊廟位於北港溪堤防內，目前泥土掩蓋廟身，只剩屋簷可見，被金黃的稻穗包圍。

林永村今天接受中央社記者訪問表示，當年廢棄舊廟，釘在廟樑上的4支記載舊廟土地的捐獻者及捐錢信眾大名的「樑籤」，被遺棄在廟裡，他爬上橫樑把「樑籤」拔下帶回，才得以保存至今。

林永村強調，「樑籤」存在近200年，記載清朝時期捐贈土地建廟的蘇乞食、蘇金獅，還有幾名捐贈金錢建廟的信眾，蘇媽愿捐贈75元是最大筆。「樑籤」是五福宮舊廟的歷史見證，也是重要的文物

林永村說，去年他將收藏的2萬6000多件笨港文物，全數捐給雲林縣府保存研究；這4支「樑籤」也要捐給五福宮，已與廟方連絡。

當地民眾說，五福宮舊廟四周種植的水稻，已接近採收期，金黃的稻穗搭配舊廟屋簷，畫面很奇特，吸引很多人來拍照。

北港 文物 文史工作者

延伸閱讀

防疫解封大甲媽11日起駕 信眾歡喜反憂來不及請假

大甲媽來了！ 彰化警方緊急開會建議禁鑽轎、穿制服

大甲媽周四遶境指揮中心同意了 要求人數限制與實聯制

大甲媽遶境防疫運動 醫師：參加者要比往年做更多準備

相關新聞

大甲媽11日起駕 新港奉天宮：防疫細節會與鎮瀾宮討論

大甲鎮瀾宮廟方今天上午公告，因新冠肺炎疫情延後的媽祖遶境進香活動將於本周四舉辦，遶境折返點嘉義縣新港奉天宮表示，因臨時接...

台南大億麗緻6月底歇業 傳日系飯店有意接手

受到疫情等因素影響，台南市第一家五星級飯店大億麗緻酒店將在6月底結束營運，所有的員工251人全部解雇，由於是指標性個案，...

影／前進溪北 台南T-Bike首度跨足新營設4站

台南市政府交通局推廣的公共腳踏車（T-Bike）租賃點今在新營舉行啟用，一口氣建置4點，這也是T-Bike首度進軍台南溪...

台北掙錢難！蚵豐村失意青年的返鄉坎坷路

去年某個周一夜晚，台北中山堂的電影放映結束後，觀眾忘情鼓掌好長一段時間，燈光亮起，主創團隊緩緩走向台前，這是台灣電影《蚵豐村》在台北電影節的首映之夜。原以為很快便將正式上映，沒想到這一等，就過了將近一年。

與光電比鄰而居 麥寮鄉民指控綠能專區黑箱作業

麥寮鄉中興村民質疑第19、20、21、22區綠能設施，流程沒有跟在地居民溝通，公所即自行畫定該區，且業者也已開始動工。村...

嘉縣山區唯一有棒球隊國中將停招 議員：應評估地方性

嘉義縣議會今天總質詢，議員陳柏麟質疑，番路鄉民和國中為嘉義縣山區唯一一所有棒球隊的體育班，成立26年間培養出11名國手、...

海岸線倒退沒沙了 「一見雙雕藝術季」首度取消沙雕

疫情解封加速拚觀光；雲嘉南濱海國家風景區管理處今宣佈「一見雙雕藝術季」，將於7月11日分別在七股鹽山、七股遊客中心登場。...

疫情解封 台南山上花園水道博物館推輕旅行野餐套餐

疫情解封景點出現旅遊人潮，台南山上花園水道博物館、水道咖啡館今天舉辦輕旅行野餐套餐組發表會，針對疫情解封推出在地特產集合...

想要外籍看護更好的照顧品質? 嘉縣府推到宅指導

嘉義縣政府日前推出照護政策「到宅指導外籍看護工照顧技巧」期望聘請專業護理人員，針對不同個案的需求，為外籍家庭看護工進行相...

影/他大學畢業半年就升組長 勞動部雙軌訓練贏在起跑點

畢業不失業！23歲陳莘元參加勞動部雙軌訓練旗艦計畫，邊念書邊在汽車零組件大廠東陽實業廠接受工作崗位訓練，表現優異畢業馬上...

大甲媽遶境重啟 西螺福興宮：積極籌備配合

大甲鎮瀾宮今天宣布，大甲媽將於6月11日周四晚上啟程，進行9天8夜的遶境活動。遶境路線將從大甲出發至彰化市南瑤宮、雲林西...

賀！全國刑事鑑識楷模 台南市巡官李侃坤實至名歸

台南市警察局刑事鑑識中心駐第四分局偵查隊巡官李侃坤，發揮鑑識專才，抽絲剝繭，曾協助偵破飆車連環車禍槍擊、勒贖等多起重大暴...

熱門新聞

鎮瀾宮宣布大甲媽遶境 11日晚上起駕9天8夜

影／不找「阿中部長」來南投 縣長一席話讓議員狂讚

台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理

紙風車重建 林右昌：整個搬來基隆樂觀其成 地點想好了

南投雙龍七彩吊橋夯 縣府爭取開放七彩湖串遊程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。