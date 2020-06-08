五福宮舊廟半埋田裡 近2百年「樑籤」現身

六腳鄉蘇厝寮大庄五福宮舊廟，半埋在水稻田中的奇特景觀，是著名的打卡景點。文史工作者林永村特別保留舊廟四支記載信眾捐銀、捐地的「樑籤」，見證五福宮舊廟創建近200年的歷史。

嘉義縣六腳鄉蘇厝寮大庄五福宮舊廟，創建於清道光年間（約西元1825年），距今接近200年的歷史，因北港溪改道泛濫，西元1959年發生「八七水災」，地方耆老決定捨棄舊廟移地蓋新廟；舊廟位於北港溪堤防內，目前泥土掩蓋廟身，只剩屋簷可見，被金黃的稻穗包圍。

林永村今天接受中央社記者訪問表示，當年廢棄舊廟，釘在廟樑上的4支記載舊廟土地的捐獻者及捐錢信眾大名的「樑籤」，被遺棄在廟裡，他爬上橫樑把「樑籤」拔下帶回，才得以保存至今。

林永村強調，「樑籤」存在近200年，記載清朝時期捐贈土地建廟的蘇乞食、蘇金獅，還有幾名捐贈金錢建廟的信眾，蘇媽愿捐贈75元是最大筆。「樑籤」是五福宮舊廟的歷史見證，也是重要的文物。

林永村說，去年他將收藏的2萬6000多件笨港文物，全數捐給雲林縣府保存研究；這4支「樑籤」也要捐給五福宮，已與廟方連絡。

當地民眾說，五福宮舊廟四周種植的水稻，已接近採收期，金黃的稻穗搭配舊廟屋簷，畫面很奇特，吸引很多人來拍照。