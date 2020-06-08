大甲媽11日起駕 新港奉天宮：防疫細節會與鎮瀾宮討論
大甲鎮瀾宮廟方今天上午公告，因新冠肺炎疫情延後的媽祖遶境進香活動將於本周四舉辦，遶境折返點嘉義縣新港奉天宮表示，因臨時接到訊息，目前已積極籌備相關事宜，用餐、住宿等如何落實防疫，將再與大甲鎮瀾宮開會討論。
新港奉天宮表示，大甲媽遶境將於本周日抵達新港，以往第二天早上會在奉天宮廟前舉辦的入廟慶典，今年因疫情關係取消，進香團周一就會啟程返回台中，因遶境活動籌備時間較短，主要活動流程會根據延期前完成的規畫進行，請住宿團體提供確實住宿清冊及聯絡方式、加強廟前後消毒清潔等。
奉天宮表示，原本由信徒準備的餐點，將改由奉天宮提供一個免費用餐點，另外住宿方面，考量原可借香客住宿的各校學生已接近期末考，且校方事前有其他規畫，將再與大甲鎮瀾宮討論替代住宿方案。
嘉義縣政府表示，基於待客之禮，縣府將依中央防疫指揮中心訂定「大型集會指引原則」辦理，協助新港奉天宮落實「實聯制」進行參與人員造冊及實聯制度管理、於沿途廣設洗手台等防疫措施，並鼓勵信徒在家線上參與，若要到場應戴口罩、勤洗手、保持社交距離、生病就不要出門等。
嘉義縣長翁章梁表示，媽祖是嘉義重要的民間信仰，歡迎大甲媽來新港，也會在過程中提供必要協助，希望整個遶境活動能夠平安順利，確保人員的平安和健康。
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