台南大億麗緻6月底歇業 傳日系飯店有意接手

受到疫情等因素影響，台南市第一家五星級飯店大億麗緻酒店將在6月底結束營運，所有的員工251人全部解雇，由於是指標性個案，市府勞工局相當重視，不僅協助勞資對退休金、資譴費等達成協議，今明兩天並為員工舉辦兩場就業謀合，希望能將衝擊減到最小。

而大億麗緻上周六由老闆吳俊億舉辦送別宴，餐點相當澎湃，有鮑魚、龍蝦等，看得出老闆的誠意，而吳俊億上台致詞時憶及19年來的點滴，台下員工不斷拭淚，主雇一場如今將散席、大家都很不捨。而同時也傳出大億麗緻在熄燈後，由於飯店位置極佳、建物也仍在，有日系飯店有意接手，可能到8月會定案。

市府勞工局職訓就服中心於6月8日、9日連續二天辦理就業媒合徵才活動，中心表示，6月8日有台南大飯店、國泰商旅、涵碧樓、桂田酒店、漢來大飯店等21家同業廠商，提供370個工作職缺，6月9日有光洋應用材料科技、群創光電、世界健身、海底撈等11家不同產業廠商提供641個工作職缺，兩天共計有32家廠商，提供1011個工作職缺以協助「大億麗緻酒店」員工轉業。