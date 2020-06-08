影／前進溪北 台南T-Bike首度跨足新營設4站

台南市政府交通局推廣的公共腳踏車（T-Bike）租賃點今在新營舉行啟用，一口氣建置4點，這也是T-Bike首度進軍台南溪北地區。

台南市公共自行車T-Bike租賃系統今年新設15站，其中有4站設在新營區，今下午由市長黃偉哲主持新站啟用儀式，並帶領T-Bike愛用者首度騎乘新營美術園區，為疫情解封後的防疫新生活揭開序幕。

黃偉哲表示，T-Bike新設15站中，除新營火車站前的1站預定下月底前啟用，其餘14站今全數啟用，其中，有4站設於新營地區，滿足溪北市民及遊客的期待。

交通局長王銘德指出，T-Bike系統已擴及府城、永康、歸仁、仁德、善化、新營等地區，除能提供市民日常生活的短距離通勤接駁、運動健身的服務，並兼具歷史觀光巷弄騎遊的功能，呼籲市民及遊客多多利用。