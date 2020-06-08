影／前進溪北 台南T-Bike首度跨足新營設4站
台南市政府交通局推廣的公共腳踏車（T-Bike）租賃點今在新營舉行啟用，一口氣建置4點，這也是T-Bike首度進軍台南溪北地區。
台南市公共自行車T-Bike租賃系統今年新設15站，其中有4站設在新營區，今下午由市長黃偉哲主持新站啟用儀式，並帶領T-Bike愛用者首度騎乘新營美術園區，為疫情解封後的防疫新生活揭開序幕。
黃偉哲表示，T-Bike新設15站中，除新營火車站前的1站預定下月底前啟用，其餘14站今全數啟用，其中，有4站設於新營地區，滿足溪北市民及遊客的期待。
交通局長王銘德指出，T-Bike系統已擴及府城、永康、歸仁、仁德、善化、新營等地區，除能提供市民日常生活的短距離通勤接駁、運動健身的服務，並兼具歷史觀光巷弄騎遊的功能，呼籲市民及遊客多多利用。
王銘德說，T-Bike營運迄今已突破268萬使用人次，除先前已完工試營運的9站，今再啟用5站，包含新營區新營高中、美術園區、天鵝湖公園及永康區永康火車站、平實公園等站，並搭配新購500輛公共自行車進行營運，歡迎民眾使用已完成註冊會員的市民卡、一卡通、悠遊卡及愛金卡或信用卡(無須註冊)租借車輛。
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