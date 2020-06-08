與光電比鄰而居 麥寮鄉民指控綠能專區黑箱作業

麥寮鄉中興村民質疑第19、20、21、22區綠能設施，流程沒有跟在地居民溝通，公所即自行畫定該區，且業者也已開始動工。村長許再發表示，鄉民已多次向農委會、原能局、縣府及公所反映未果，仍沒有解決方案，今天鄉民聚集在太陽能專區抗議，表達不滿。

中興村長許再發指出，村民們除不滿業者無預警施工，影響周邊養殖魚塭生機，更指控一切程序都是黑箱作業，要求相關工程立即停工並撤銷專區。

許再發說，2017年縣府及公所畫設綠能專區，但村民完全不知情，上周業者就進場施工，村民們一樣未收到相關消息，施工過程造成鄰近地面震動，周邊都是養殖魚塭，魚塭內的生物受驚嚇，嚴重影響了居民生機。

鄉民代表許高源表示，業者依法應該在施工前到地方召開說明會，但地方民眾完全被迫狀況外，業者就逕行施工，不尊重地方聲音，還影響了居民生計，不得已只能抗議表達訴求。

雲林縣議員林深、許志豪、林建鴻、許留賓等人也到現場協調，並指出當年公所畫設綠能專區，也沒在地方召開公聽會，不但村民被忽略，就連鄉代、議員們也都被蒙在鼓裡，他們嚴重懷疑一切都是黑箱作業。