聽新聞
test
0:00 / 0:00
與光電比鄰而居 麥寮鄉民指控綠能專區黑箱作業
麥寮鄉中興村民質疑第19、20、21、22區綠能設施，流程沒有跟在地居民溝通，公所即自行畫定該區，且業者也已開始動工。村長許再發表示，鄉民已多次向農委會、原能局、縣府及公所反映未果，仍沒有解決方案，今天鄉民聚集在太陽能專區抗議，表達不滿。
中興村長許再發指出，村民們除不滿業者無預警施工，影響周邊養殖魚塭生機，更指控一切程序都是黑箱作業，要求相關工程立即停工並撤銷專區。
許再發說，2017年縣府及公所畫設綠能專區，但村民完全不知情，上周業者就進場施工，村民們一樣未收到相關消息，施工過程造成鄰近地面震動，周邊都是養殖魚塭，魚塭內的生物受驚嚇，嚴重影響了居民生機。
鄉民代表許高源表示，業者依法應該在施工前到地方召開說明會，但地方民眾完全被迫狀況外，業者就逕行施工，不尊重地方聲音，還影響了居民生計，不得已只能抗議表達訴求。
雲林縣議員林深、許志豪、林建鴻、許留賓等人也到現場協調，並指出當年公所畫設綠能專區，也沒在地方召開公聽會，不但村民被忽略，就連鄉代、議員們也都被蒙在鼓裡，他們嚴重懷疑一切都是黑箱作業。
縣府農業處回應，農業處上周已行文給業者，公文內容指出業者須先到地方開說明會，才能進場施工，但業者並未履約，縣府強烈要求該工程必須立即停工。地方對於綠能專區前置作業若還有其他意見，縣府也會評估重新檢討作業程序，化解紛爭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言