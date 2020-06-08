大甲媽祖遶境雲林 民眾開心指可活絡經濟

台中市大甲鎮瀾宮媽祖11日晚間起駕，展開9天8夜遶境，其中有2天駐駕在雲林縣西螺福興宮，廟方提醒民眾依規定防疫，不提供團體共餐膳食服務。許多民眾則開心指可活絡經濟。

雲林縣長張麗善今天接受媒體聯訪時表示，非常歡迎大甲媽祖到雲林縣，縣府相關單位會在西螺大橋頭接駕，遵守防疫原則，並保持適當的社交距離，但廟會熱鬧難免人口密集，呼籲民眾戴口罩防護。

張麗善提醒有上呼吸道疾病請戴上口罩，發燒的民眾不要到人群聚集處，而縣府將增加洗手處，或提供酒精消毒。

因疫情延後舉辦的大甲鎮瀾宮遶境，11日晚間起駕，展開為期9天8夜，路程長達340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，媽祖預計13日和16日駐駕雲林縣西螺福興宮，廟方今天啟動緊急應變機制，籌備相關工作迎接媽祖聖駕及進香團。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，大甲媽進香團蒞臨西螺所需膳食，將改以便當或個人飲食方式進行發送，不提供團體共餐膳食服務，也會向西螺地區接駕的信眾宣導，請提供個人分裝食品為主。

楊文鐘強調，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐漸舒緩，防疫規範也逐漸鬆綁，民眾仍須依照中央防疫規範辦理，共同迎接防疫新生活。

西螺鎮王姓民眾聽聞大甲媽即將遶境開心不已，而店家更期盼隨行的進香團可以活絡地方經濟。