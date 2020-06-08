嘉縣山區唯一有棒球隊國中將停招 議員：應評估地方性

嘉義縣議會今天總質詢，議員陳柏麟質疑，番路鄉民和國中為嘉義縣山區唯一一所有棒球隊的體育班，成立26年間培養出11名國手、5個職棒選手，但109學年度卻因體育班訓練績效不達標將停招，教育處長陳添丁回應，因經費有限，加上民和國中近幾年只有縣內獲獎成績沒有全國賽，會再考量其特殊性做變動。

陳柏麟拿出手版，期望教育處給孩子「一點希望、一點夢想、一點未來」，他表示，民和國中是偏鄉學校，但聚集了許多嘉義縣山區、弱勢想讀棒球、籃球學生的夢想，不能輕易裁撤，再加上棒球、籃球項目皆是團體賽，無法與個人賽的成績相比，應評估其地方性，向中央爭取資源。

陳添丁表示，嘉義縣的國中共386班，其中有37個體育班，對嘉義縣財政是很大的負擔，為討論縣內體育班是否能發揮成效，教育處外聘教育部委員、大學教授針對各班設班狀況、運作情形、訓練績效進行評估，發現民和國中近3年來在全國賽會中，僅在106學年學生聯盟全國賽硬式組獲伍軍，籃球則無他縣市或全國賽獎項。

縣長翁章梁表示，體育署關於體育班的問題有某程度的管理，因此嘉義縣教育處以普遍性規則外聘委員進行評估鑑測，其中全國賽是很關鍵的分數，民和國中培養出許多體育優秀的弱勢、山區孩子，但可能禁不起普遍性的檢驗，是否針對其特殊性保存及推動，會後會再邀相關單位探討。