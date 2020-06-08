海岸線倒退沒沙了 「一見雙雕藝術季」首度取消沙雕

疫情解封加速拚觀光；雲嘉南濱海國家風景區管理處今宣佈「一見雙雕藝術季」，將於7月11日分別在七股鹽山、七股遊客中心登場。不過因當地長期以來海岸線嚴重倒退，造成沙源不足，將首度取消沙雕，改以光雕登場。

該項藝術季從2012年登場，沙雕藝術都是一大旅遊特點，雲嘉南管理處進一步指出，一見雙雕藝術季以往舉辦的沙雕展，使用沙子皆取自馬沙溝濱海遊憩區海灘，但近年來海岸沙洲嚴重流失，去年在園區南邊堤防旁的風吹沙取材，但今年沙量不足，為保護海岸景觀及養灘，提升環境保護意識，因此今年首次取消沙雕展創作，特別加碼光雕效果取代沙雕，將會耳目一新、大飽眼福。

多年來參與沙雕的洪慶坤說，9年前沙雕取沙不成問題，作品離海岸線還有100多公尺，迄今僅倒退不到50公尺，短短幾年海岸線倒退如此快速，令人憂心，沙雕展不得不喊卡。

雲管處處長徐振能表示，隨著第二階段攸關全國觀光產業復甦振興的「安心國旅補助」計畫，將於7月1日上路，管理處為了振興地方觀光，「一見雙雕藝術季」將於7月11日登場展演。

另外，馬沙溝濱海遊憩區封園2年，經由雲嘉南管理處約5000萬元進行變裝，完成新建露營區及烤肉區、修繕園內管理中心海洋大樓、植栽綠美化及改善排水等設施並進行養灘工作，預定6月25日端午節開幕。後續將串聯鄰近的將軍漁港觀光漁市、馬沙溝3D彩繪村、北門婚紗美地、井仔腳瓦盤鹽田構成濱海遊憩鍊，提供安心旅遊新體驗。