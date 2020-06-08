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迎解封人潮 台南花園水道博物館推野餐套票

中央社 / 台南8日電

新冠肺炎疫情解封，不少景點開始出現出遊人潮。台南山上花園水道博物館的餐飲業者趁勢推出野餐套票組合，並提供野餐墊出租，鼓勵民眾利用時間到戶外走走，享受在地美食。

台南市政府文化局副局長周雅菁今天上午出席在山上花園水道博物館舉辦的發表記者會時表示，山上花園水道博物館自從去年10月開幕以來，一直很受遊客歡迎，參觀遊客在上個月已正式突破50萬人次，對古蹟園區來說是很好的成績。

周雅菁表示，山上花園水道博物館因腹地足夠，展示的文物也很有知識性，還有文化展演可以看，對親子檔來說是寓教於樂的體驗。受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，園區在3月業績稍受影響，但很快就漸漸恢復。

她說，這次進駐園區的餐飲業者推出野餐套票組合，民眾可把握機會到博物館來走走，體驗豐盛又有氣質的野餐活動。

受邀出席記者會的民進黨立法委員郭國文表示，搭上疫情解封推出野餐組合特別有意義，因為疫後的經濟學是從室內轉到戶外，露營、野餐等戶外活動將會變成顯學，一定會愈來愈受歡迎。近日將擇期到園區來舉辦野餐活動，帶200名中低收入戶的小朋友來參加，同時推廣防疫新生活。

承辦的餐飲業者郭秋伶表示，此次集結在地農產品推出雙人套餐合門票、4人套餐含門票2種組合。內容包含山上風味主餐木瓜炒米粉及起司麵包、布丁與水道白蓮霧茶等，展現對在地農產品的支持，也邀請民眾來享受山上花園水道博物館的美景。

野餐 博物館 疫情

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