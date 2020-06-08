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疫情解封 台南山上花園水道博物館推輕旅行野餐套餐

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。記者周宗禎／攝影

疫情解封景點出現旅遊人潮，台南山上花園水道博物館、水道咖啡館今天舉辦輕旅行野餐套餐組發表會，針對疫情解封推出在地特產集合2人套餐，含門票499元、4人套餐含門票899元，內容包有山上風味主餐木瓜二溝紅炒米粉及起司麵包、布丁與水道白蓮霧茶等在地特色農產。

野餐組合套餐除搭配在地農產品食材，要提供「解封新疫情生活輕旅遊，來一趟水道博物館知性野餐」，還有客製化下午茶組合可預訂。

承辦野餐套餐組的水道咖啡執行長郭秋伶表示，大量採用在地食材納入餐飲，除展現支持在地農產品，也希望透過在地食材鏈結博物館旅遊記憶，讓民眾能輕鬆自在享受美景、建築與人文特色，享用經典咖啡、日式水道主題冰沙、水道布丁奶酪、由蝙蝠復育中心構想而出的蝠氣滿糖等水道博物館限定飲品。

立委郭國文表示，博物館搭上疫情解封推出野餐組合別有意義，疫後經濟學是從室內轉到戶外，露營、野餐等戶外活動成顯學，一定日受歡迎。近日將帶200名中低收入戶的小朋友到園區辦野餐，推廣防疫新生活。

市府文化局副局長周雅菁表示，博物館去年10月開幕後就很受遊客歡迎，上月遊客數已突破50萬人次，對古蹟園區來說是很好的成績。

敏惠醫護專校美容保健科配合發表會，舉辦專題走秀，展現在學期間研習成果。山上區區長余基吉、博物館長黃文鍠、台南夢時代扶輪社社長湯明錦與下屆社長吳旭晃、中華芳香精油美容保健協會理事長吳奕賢、敏惠專校校長葉至誠與美容保健科主任蔡宇、強友會祕書長林貞君、府城文化協會理事長王榮森、山富國際旅行社高雄區經理陳素娟等到場。

台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。敏惠醫護專校美容保健科配合發表會，舉辦專題走秀，展現在學期間研習成果。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。敏惠醫護專校美容保健科配合發表會，舉辦專題走秀，展現在學期間研習成果。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐，敏惠醫護專校美容保健科配合發表會，舉辦專題走秀，展現在學期間研習成果。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐，敏惠醫護專校美容保健科配合發表會，舉辦專題走秀，展現在學期間研習成果。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。記者周宗禎／攝影
台南山上花園水道博物館推出輕旅行野餐套餐。記者周宗禎／攝影

野餐 博物館 疫情

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