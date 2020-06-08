疫情解封 台南山上花園水道博物館推輕旅行野餐套餐

疫情解封景點出現旅遊人潮，台南山上花園水道博物館、水道咖啡館今天舉辦輕旅行野餐套餐組發表會，針對疫情解封推出在地特產集合2人套餐，含門票499元、4人套餐含門票899元，內容包有山上風味主餐木瓜二溝紅炒米粉及起司麵包、布丁與水道白蓮霧茶等在地特色農產。

野餐組合套餐除搭配在地農產品食材，要提供「解封新疫情生活輕旅遊，來一趟水道博物館知性野餐」，還有客製化下午茶組合可預訂。

承辦野餐套餐組的水道咖啡執行長郭秋伶表示，大量採用在地食材納入餐飲，除展現支持在地農產品，也希望透過在地食材鏈結博物館旅遊記憶，讓民眾能輕鬆自在享受美景、建築與人文特色，享用經典咖啡、日式水道主題冰沙、水道布丁奶酪、由蝙蝠復育中心構想而出的蝠氣滿糖等水道博物館限定飲品。

立委郭國文表示，博物館搭上疫情解封推出野餐組合別有意義，疫後經濟學是從室內轉到戶外，露營、野餐等戶外活動成顯學，一定日受歡迎。近日將帶200名中低收入戶的小朋友到園區辦野餐，推廣防疫新生活。

市府文化局副局長周雅菁表示，博物館去年10月開幕後就很受遊客歡迎，上月遊客數已突破50萬人次，對古蹟園區來說是很好的成績。