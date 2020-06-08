配合解封 夏至藝術節推出早鳥最低7折優惠

疫情解封，2020夏至藝術節將於7月4日開跑，主辦單位更推出早鳥最低7折優惠，邀請熱愛藝術鄉親，一起來欣賞一系列藝術饗宴。

2016年由台南發起，與嘉義縣、嘉義市及雲林縣共同規劃策辦的「夏至藝術節」已邁入第五年，節目類型橫跨戲劇、舞蹈、音樂、講座與工作坊等。今年自7月4日起開跑，規劃了「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」、「藝工隊」與「藝初戲」等6大主題。

配合6月7日解封，藝術節特別推出早鳥優惠，自今（8）日中午12時起至6月18日（四）期間，特別推出早鳥7折（《旅行的耳朵》8折）。

此外，購買「夏至藝術節」任3場節目套票即享75折優惠，還可使用套票兌換券換得夏日涼風扇1把，填妥資料更有機會抽到飯店住宿卷。而同一場演出購買4張票也享有85折優惠，購票可洽兩廳院、年代售票系統或i-bon。

今年藝術節開幕活動－「藝術交陪」，7月11日將在台南新營文化中心辦理，屆時將帶來趣味性、互動性十足的「噴火龍」，期間更有「花鹿路冰菓室」市集，讓人放開買買買。

而今年「移動劇場」因考量疫情影響，首次在雲林斗六水岸藝術園區和新營文化中心戶外辦理，邀您踏上神秘的列車，前往未知的戲夢。更多詳情及最新動態，歡迎加入「雲嘉嘉營劇場連線」臉書粉絲專頁：

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