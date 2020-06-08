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想要外籍看護更好的照顧品質? 嘉縣府推到宅指導
嘉義縣政府日前推出照護政策「到宅指導外籍看護工照顧技巧」期望聘請專業護理人員，針對不同個案的需求，為外籍家庭看護工進行相關護理教導，並透過通譯員翻譯，減少語言隔閡，被照顧者也能獲得更好的照護品質。
嘉義縣長翁章梁表示，父母也曾聘請外籍看護工，但隨著個案身體狀況不同，外籍看護工是否有能力提供完善照顧、護理專業知識是否足夠、外籍看護工在語言上是否能與個案及雇主溝通等等，便成了難題，為此上任後，請衛生局及社會局整合相關業務，推出照護政策解決以上問題。
嘉義縣政府表示，看護工需長時間照護個案，難以集合縣內所有看護工進行長時間課程培訓，「到宅指導」政策由護理人員直接到家中陪伴看護工，增強外籍看護工未來照顧技巧、學得一技之長，家屬也會更加放心。
衛生局代理局長趙紋華建議，民眾家中聘請的外籍看護工若有照顧技巧不足等問題，可洽詢各鄉鎮市衛生所長照分站或1966專線，將有照管專員親自到宅評估，依個案需求提供3至6次專業指導，並媒合通譯員一對一雙語溝通，提升外籍看護工照護技巧。
趙紋華表示，本縣長照中心網頁也連結勞動署「外籍家庭看護工補充訓練專區」，提供印尼、越南、菲律賓、泰國等4國語言免費數位學習課程相關資訊，歡迎民眾上網學習，有任何長照問題可洽詢嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750。
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