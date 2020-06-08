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影/他大學畢業半年就升組長 勞動部雙軌訓練贏在起跑點

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
陳莘元參加雙軌計畫表現優異，畢業工作半年後就晉升製程部門組長，管理20多名員工。記者周宗禎／攝影
陳莘元參加雙軌計畫表現優異，畢業工作半年後就晉升製程部門組長，管理20多名員工。記者周宗禎／攝影

畢業不失業！23歲陳莘元參加勞動部雙軌訓練旗艦計畫，邊念書邊在汽車零組件大廠東陽實業廠接受工作崗位訓練，表現優異畢業馬上成為職場新戰力，不僅獲企業加薪留用，工作半年就晉升製程部門組長，管理20多名員工，薪水待遇也比同儕高，他說，「雙軌計畫兼顧升學與就業，讓他有不一樣人生」。

陳莘元去年崑山科大電機系畢業，工作才半年，就已升任東陽實業廠製程部門組長，「很開心當初做正確選擇」，陳莘元憶及當初，高職畢業後因對讀書沒興趣，偶然上網發現雙軌計畫能顧及升學與就業，還有穩定工作與薪水，毅然決定參加。因公司有一套專業訓練制度，4年來他也慢慢磨出抗壓性與專業度，在工作上更有自信。

陳莘元說，雙軌訓練比一般打工更能學到深層專業技術與職場倫理，即便半工半讀相當累人，但「年輕人不怕累」，他強調，比別人早一步在職場中卡位，省去職場摸索時間，這樣投資自己很值得，對於能一畢業就在工作上獲得高起點，父母也為他開心。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，雙軌計畫能讓就讀大專院校的青年，藉由職場實習機會，培養技能，也累積職場經歷，畢業後不只取得文憑，還與職場「零時差」接軌，成為職場即戰力，相當吃香，「做中學、學中做是這支計畫的核心」。

劉邦棟說，雲嘉南區參與計畫學子已超過1500位，勞動部補助學生一半學費，學生在企業訓練期間還有訓練津貼可領，不僅減輕家庭經濟負擔，畢業後更有豐富職場經歷與優勢，近三年來轄區雙軌畢業生的就業率已達97％以上。

今年參加雙軌計畫的學校有吳鳳科大、南臺科大、崑山科大、遠東科大等4校9科系，合作企業耐斯企業、遠東機械、可成科技、華菱科技、晶英酒店、爭鮮等35家廠商，提供電機、機械、冷凍空調、商品設計、餐飲門市經營等領域258個名額，招生訊息可上雙軌訓練旗艦計畫網站，或撥06-6985945轉1307洽詢，要了解更多協助青年就業政策，可上網搜尋「投資青年就業方案」。

陳莘元說，雙軌計畫兼顧升學與就業，讓他有不一樣人生。記者周宗禎／攝影
陳莘元說，雙軌計畫兼顧升學與就業，讓他有不一樣人生。記者周宗禎／攝影
陳莘元參加雙軌計畫，4年來他慢慢磨出抗壓性與專業度，在工作上更有自信。記者周宗禎／攝影
陳莘元參加雙軌計畫，4年來他慢慢磨出抗壓性與專業度，在工作上更有自信。記者周宗禎／攝影

職場 勞動部

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