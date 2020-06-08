延平橋改建等重大建設計畫 賴惠員邀營建署長勘查

立委賴惠員與台南市政府向內政部爭取大新營區重大建設，包括「新營區延平路與柳營區跨急水溪橋改建」、「白河區市道172線18米計畫道路開闢」等，今邀營建署長吳欣修等人南下勘查，總經費逾10億元，吳允諾盡速辦理審查、核定。

包括新營區長魏文貴、白河區長蕭福清、台南市議員李宗翰、沈家鳳等人也前往關心。賴惠員說，新營及柳營交界的延平橋，是來往兩區交通要道，目前已成交通瓶頸，此次現勘營建署提出延平橋分流引橋方案，增設往柳營奇美醫院方向分流引橋，預計工程費約8.4億，改善當前窘況。

與會台南市政府副秘書長邱忠川表示，因市府財源有限，後續需有賴中央挹注經費辦理；又考量橋梁改建牽涉到橋面抬高、拓寬及施工過程冗長恐影響兩側居民生活環境，初期先向中央爭取補助規劃費800萬元。

吳欣修表示，延平橋樑目前寬度不足，且橋樑要配合急水溪防洪工程，且已使用35年，透過這一次交通改善，將會給新營及柳營區來往的民眾一條安全回家的路。

賴惠員強調，白河關子嶺溫泉是台南溪北區域最具知名度溫泉名勝，受限於車潮壅塞交通問題，希望爭取約1.6億經費，拓寬市道172線為18米道路，希望加速關子嶺發展。