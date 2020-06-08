大甲媽遶境重啟 西螺福興宮：積極籌備配合

大甲鎮瀾宮今天宣布，大甲媽將於6月11日周四晚上啟程，進行9天8夜的遶境活動。遶境路線將從大甲出發至彰化市南瑤宮、雲林西螺福興宮及嘉義新港奉天宮。西螺福興宮表示，雖然是緊急狀況，但廟方一接獲重啟遶境的消息，已積極籌備相關事宜，將盛大迎接大甲鎮瀾宮去程及回程的駐駕。

西螺福興宮表示，這是百年以來兩宮廟的情誼，將會協調西螺地區各廟宇籌備接駕相關事宜，並於西螺大橋迎接大甲媽聖駕及進香團蒞臨。也會因應疫情需求控管人員，做好消毒與住宿準備，而迎駕的膳食準備，往年都是以辦桌方式，讓信眾使用免洗餐具用餐，今年改以便當或個人飲食方式進行發送，不提供團體共餐膳食服務。

董事長楊文鐘表示，今年的大甲媽遶境將於6月11日晚上11時起駕，12日進入彰化境內，預計13日下午16時抵達西螺福興宮駐駕，14日凌晨起駕，南下至新港奉天宮，14日下午抵達新港奉天宮，15日晚上起駕，16日再度駐駕福興宮，17日一路往北回程。

楊文鐘說，依照中央防疫新生活的規範辦理，請相關人員及信眾落實社交距離，並做好個人衛生防護，若有身體不適，建議避免參與進香活動，或參與接駕時，務必做好個人防護措施，全程配戴口罩。

廟方表示，目前已接到不少信眾電話詢問住宿需求，但因目前廟內正在進行修繕工程，最大困難就是五天以內要安排住宿，廟方會再向當地活動中心應急住宿問題，準備妥當，迎接大甲媽駐駕。