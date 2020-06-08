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舊建材循環使用 南市建材銀行修老屋

中央社 / 台南8日電

為推廣舊建材循環使用，台南市政府成立「文化資產建材銀行」，營運迄今將屆3年，業績年年成長。其中，歷史建築「隆田儲運站倉庫群」屋架等，都是使用這些卸下的可用舊木料。

台南市政府為推廣舊建材循環使用風氣，在文化部文化資產局經費挹注下，民國106年7月率先全國成立「台南市文化資產建材銀行」，營運迄今將屆3年，業績年年成長。建材銀行將來自古蹟、歷史建築修復案場、報廢拆除的公有房舍、私人捐贈等舊料，經清潔整理，使舊料達到可被再使用程度，逐步實踐舊料制度化收存管理與再利用目標。

依台南市文化資產管理處統計，建材銀行迄今累計收存舊材近1萬1000件，相較去年同期，今年收存舊材成長近2000件，以木料為大宗，材積數量近3100台才。收存舊料廣泛用於古蹟、歷史建築及歷史老屋修繕或日常維護。

今年提供申請單位使用的舊木料約達4100台才，若以市場價格估算，這些出貨用於修復的舊料市值約新台幣320萬元，有效撙節市庫支出。其中，歷史建築「隆田儲運站倉庫群」的屋架及簷口板等，使用在地報廢倉庫卸下的可用舊木料，落實在地材料、在地使用，有效延續舊料生命循環理念。

此外，歷史老屋六甲區川宅「1936青年共創基地」的土台、根太、大引等處，以及中西區信義街歷史老屋的木斗、木柱及下堵等，都使用建材銀行舊料，是建材銀行與南市歷史老屋保存活化政策相互支援最好範例。

文資管理處有形文化資產組表示，歷經3年推廣，建材銀行已具備全國知名度，從外縣市主動洽詢捐贈舊料的案件數量逐年攀升即能得證。為提升舊料使用效率，建材銀行團隊會視情況，依申請者的需求尺寸，加工整修適合的門扇、窗扇提供申請者使用；或根據申請者的工程圖面與施工師傅討論，據以計算出最經濟的舊料需求數量。

整理後汰除的舊料，則轉化運用於木作教育推廣活動，如由團隊帶領後壁國小創意工作營，讓學生使用舊料製作大型畫框、裝裱作品等，透過主動出擊盼能將材料損耗儘可能降低，減少資源浪費。

依文資管理處統計，台南市擁有200多處古蹟、歷史建築，及為數眾多的歷史老屋與歷史街區，這些文化資產都是形塑台南城市文化與生活風貌不可或缺的要素。建材銀行收存可用資材，提供文化資產修復維護使用，所創造的循環經濟，正是一種以有限資源發揮最大效益的體現。

歷史建築 文化資產 老屋

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