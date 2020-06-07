開花異常 台南愛文芒果減產1成5

台南愛文芒果預計下周上市，台南市府農業局估計，因開花及著果都不如往年，估計今年會比去年減產約15％，已輔導安排南化區及玉井區農會啟動共同運銷，維持產銷平穩。

農業局長謝耀清說，台南改良種芒果種植面積約6894公頃，為全台最大產區，產期在6月至8月，盛產期為7月，占全台50%，總產量預估約6萬4千公噸，但是與去年相較產量減少。

謝耀清表示，農業局已經成立芒果產銷因應小組，並透過國、內外銷及加工等因應措施，隨時掌控產地及市場價格資訊。

農民指出，今年因開花期較去年減少，且晚期芒果花著果不理想，都是減產主因，一度傳言可能比去年減產超過3成，不過從芒果套袋數量推算後，產量仍相當龐大。

農業局指出，各類芒果中以愛文芒果最受市場關注，產量也較多，目前全台先上市的屏東愛文芒果，產期近入尾聲，台南預計下周上市，南化區較早採收，6月1日已啟動共同運銷，玉井20日啟動。

農業局表示，台灣芒果主要外銷國家有中國大陸、香港、日本、韓國、新加坡等，去年全台芒果外銷量8216公噸，較前年5279公噸增加64%，台南芒果占全台芒果外銷出口約4成。

今年台南國際芒果節系列活動6月26日在走馬瀨農場開幕，至7月12日止，每周末辦理不同主題芒果節活動，希望持續拉抬買氣。