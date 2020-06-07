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防疫解封阿勃勒夯 虎頭埤遊客逾3000人
新冠肺炎疫情今全台大解封，台南新化虎頭埤風景區下班統計，總共有3173人入園，比昨周六2365人，增加約35％，園區配合台南市政府仍維持量額溫、實名制防疫，至於戴口罩，不少人不耐高溫，大都「自動」取下了。
虎頭埤風景區今天中午入園遊客，已超過1700人，預估一整天遊客有機會超過3000人，下午5點園區下班統計為上述數字順利達標。不過若與上周日4361人相較，反意外衰退，外界研判上周日拉高，疑當時不少人誤傳阿中部長要來有關。
其實，虎頭埤風景區正值阿勃勒花季，園區大綻放，在網路討論度很高，來一趟黃金雨體驗，不少遊客趨之若鶩。虎頭埤表示，園區空曠、遼闊，屬開放空間，目前這樣入園人數，仍在安全範圍內，遊客可安心賞遊。
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