台南愛文芒果下周上市 估計今年減產15趴

台南愛文芒果預計下周上市，台南市政府農業局估計，因開花及著果都不如往年，估計今年約比去年減產約15％，農業局已輔導安排南化及玉井農會安排本月1日、20日起啟動共同運銷，維持產銷平穩。

另外，今年台南國際芒果節系列活動，6月26日在走馬瀨農場盛大開幕至7月12日止，每周六、日分別在玉井、大內、楠西、左鎮、官田、南化等產區，辦理不同主題芒果節活動，希望持續拉抬芒果買氣。

農業局長謝耀清說，今年台南市改良種芒果種植面積約6894公頃，為全台最大產區，產期在6月至8月，盛產期為7月，占全台50%。總產量預估約6萬4000公噸，與去年相較，減少約15％。

官員表示，今年以來因開花期較去年減少且晚期芒果花著果不理想，都是減產主因，一度傳言可能比去年減產超過3成，不過從芒果套袋數量推算後減少約15％。雖然減產，但預估產量6萬4000公噸，數量仍相當龐大。

農業局已成立芒果產銷因應小組，並透過國、內外銷及加工等因應措施，隨時掌控產地及市場價格資訊。

農業局指出，各類芒果中以愛文芒果，最受市場關注，產量也較多，目前全台灣先上市的屏東愛文芒果，產期近入尾聲，台南預計下周上市，以南化區有較多早花芒果採收，南化農會6月1日已啟動共同運銷；玉井則20日啟動共同運銷。