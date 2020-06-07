快訊

又出事！台鐵民雄=嘉義間路人侵入路線遭自強號撞

今起大解封北車大廳地板「被坐爆」 交通部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙重效應 台南玉井芒果冰店出現排隊人龍

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南玉井老街人潮不歇，湧入遊客大啖芒果冰消暑，警方加強巡迴整頓交通。記者謝進盛／攝影
台南玉井老街人潮不歇，湧入遊客大啖芒果冰消暑，警方加強巡迴整頓交通。記者謝進盛／攝影

芒果冰著名的人氣名店台南玉井有間冰舖及玉井農會熱情小子芒果冰館，今一整天人潮穿梭不熄，估計遊客比平常至少多了3成以上，玉井老街各家芒果冰店也幾乎是滿座，業者認為，疫情解封，加上高溫持溫雙重效應下，買氣大出籠。

一周來台南地區幾乎都是高溫酷熱天氣，玉井芒果生意本來就不錯，新冠肺炎疫情穩定，遊客出遊大增，今天起正式解封又帶來另一波人潮；知名的玉井有間冰舖上午開門後人潮沒斷過，為應付龐大人潮，更以號碼牌管制，緊鄰的玉井農會熱情小子芒果冰館，除座位多更緊鄰停車場，一樣生意旺到不行。

中午後兩家芒果冰店吸引更多遊客排隊等吃冰， 甚至驚動警方在附近巡邏整頓交通，附近店家也說，這兩天周六、日人潮爆多，今年人潮提早出籠，可能大家都被疫情悶壞了，來山區小城透透氣，吃吃冰消暑，是不錯的選擇。

台南玉井農會熱情小子冰館湧入吃冰遊客。記者謝進盛／攝影
台南玉井農會熱情小子冰館湧入吃冰遊客。記者謝進盛／攝影
疫情解封加上高溫持續，台南玉井芒果冰生意強強滾。記者謝進盛／攝影
疫情解封加上高溫持續，台南玉井芒果冰生意強強滾。記者謝進盛／攝影

芒果 疫情 高溫

延伸閱讀

邊境何時解封？ 陳時中：先把內需市場做好

疫情解封！高雄市7文化場館票價優惠 觀光明顯回溫

防疫解封天氣好熱「罩不住」 南投景區逾半遊客不戴了

高雄天氣晴朗 罷韓投票所外出現排隊人龍

相關新聞

雙重效應 台南玉井芒果冰店出現排隊人龍

以芒果冰著名的人氣名店台南玉井有間冰舖及玉井農會熱情小子芒果冰館，今一整天人潮穿梭不熄，估計遊客比平常至少多了3成以上，...

防疫措施大解封 嘉義縣各景點湧人潮

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公告，防疫措施今天起大解封，嘉義縣各景點湧入人潮，嘉義縣衛生局表示，嘉義縣目前...

影／張麗善攜志工跳舞 「誓愛」淨灘護海洋

「對海誓愛，跟垃圾說bye bye！」響應6月8日世界海洋日，雲林縣環保局發起淨灘活動，提前於今天上午，號召縣內的環保志...

賴清德接滾地球傳一壘封殺影片來了 強調沒套招

今天防疫解封大鬆綁，副總統賴清德到台南與永康區社區少棒聯盟一起打棒球，還下場守備，隨後他接到立委郭國文擊出的二壘方向滾地...

解封首日 台南旅遊餐飲業者：期待7月全部補回來

台灣今天正式解封，台南市旅遊餐飲業者期待解封之後上升的國內旅遊，能夠將減少的外國客人「一次補足」。

黃偉哲今天沒帶口罩：一切順時中

台南市長黃偉哲今天出席公開活動都已經沒有戴口罩，他表示，相關的解封都會配合中央的規定但台南市比較特別的是希望能夠維持實名...

防疫解封 江南渡假村「百舟齊發」端午優惠多

疫情解封，台糖江南渡假村今舉辦「百舟齊發-舟聚尖山埤」活動，邀集百位舟友自備獨木舟或划浪板，共同響應中央流行疫情指揮中心...

大解封首日 嘉義市景點湧人潮、多沒戴口罩

國內大解封首日，嘉義市上午天氣晴朗，各地景點都有人潮，但因下午逐漸出現烏雲，人潮沒有爆量，不過許多民眾大多沒有戴口罩，嘉...

防疫解禁首日 劍湖山、北港朝天宮現人潮

中央流行疫情指揮中心宣布自今天起，放寬國內社區防疫措施，配合中央政策，雲林劍湖山世界解除入園戴口罩的禁令，但仍維持入園前...

防疫解封賴清德到台南打棒球 網友問：頭盔太小？

今天防疫解封大鬆綁，副總統賴清德到台南與永康區社區少棒聯盟一起打棒球，還下場守備。稍早他在臉書上分享一張戴頭盔打擊的照片...

大解封首日 上嘉義市公車保持社交距離可免戴口罩

今天是國內大解封首日，嘉義市府交通處長鄭君健指出，因應中央政策，進入轉運中心需量體溫、上下公車需量戴口罩，但上了公車保持...

嘉義縣畫家戴淑娟 40多歲愛上粉彩創作療癒身心

來自嘉義縣太保市的戴淑娟是嘉義縣為數不多的粉彩畫家，40多歲時獨自扶養的女兒到外地就讀大學，在家閒來無事，經友人推薦重拾...

熱門新聞

桃園市中壢區石頭里長、復興里長補選 投票結果出爐

影／海中奇觀水柱龍捲風！嘉義縣東石鄉外海漁民目擊全記錄

交通有解！五楊高架延伸頭份段可行性政院核定通過

大解封首日 嘉義市景點湧人潮、多沒戴口罩

事故不斷！新店輕軌瓦斯管線才補好 文山區又發生停電

輸電線故障 永和大停電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。