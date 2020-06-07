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雙重效應 台南玉井芒果冰店出現排隊人龍
以芒果冰著名的人氣名店台南玉井有間冰舖及玉井農會熱情小子芒果冰館，今一整天人潮穿梭不熄，估計遊客比平常至少多了3成以上，玉井老街各家芒果冰店也幾乎是滿座，業者認為，疫情解封，加上高溫持溫雙重效應下，買氣大出籠。
一周來台南地區幾乎都是高溫酷熱天氣，玉井芒果生意本來就不錯，新冠肺炎疫情穩定，遊客出遊大增，今天起正式解封又帶來另一波人潮；知名的玉井有間冰舖上午開門後人潮沒斷過，為應付龐大人潮，更以號碼牌管制，緊鄰的玉井農會熱情小子芒果冰館，除座位多更緊鄰停車場，一樣生意旺到不行。
中午後兩家芒果冰店吸引更多遊客排隊等吃冰， 甚至驚動警方在附近巡邏整頓交通，附近店家也說，這兩天周六、日人潮爆多，今年人潮提早出籠，可能大家都被疫情悶壞了，來山區小城透透氣，吃吃冰消暑，是不錯的選擇。
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