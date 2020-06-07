快訊

【罷韓之後2】許崑源墜樓激化選民 國民黨恐陷路線之爭

波蘭包機4人有症狀 陳時中：邊境暫不開、秋冬嚴陣以待

民雄百年芒果樹移植 與30年前先移植老樹久別重逢

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府今天舉行「嘉義縣民雄老樹 重逢三十暨懷舊音樂會活動」紀念兩批樹久別重逢，別具歷史意義的時刻。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天舉行「嘉義縣民雄老樹 重逢三十暨懷舊音樂會活動」紀念兩批樹久別重逢，別具歷史意義的時刻。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣民雄鄉大學路1至3段慢車道日前因道路改善工程，將分隔島上79棵芒果樹移植至中正大學校園內，移植地點與30年前中正大學外興建馬路事先移植的芒果樹「久別重逢」，嘉義縣政府今天舉行「嘉義縣民雄老樹 重逢三十暨懷舊音樂會活動」紀念兩批樹別具歷史意義的時刻。

縣長翁章梁表示，大學路是中正大學、南華大學師生、豐收村、三興村居民出入的重要道路，30年前開闢道路在快慢車道中間設分隔島，在保留部分原有的芒果樹後，另種植黑板樹，當時慢車道多為腳踏車行駛，但時代變遷，汽機車使用增加，慢車道過窄且黑板樹浮根嚴重，造成車禍頻繁。

嘉義縣政府為改善車禍道路，邀請樹木、道路專家評估，多次召開地方說明會，最中取得共識保留百年芒果樹，並移植至合適地點，翁章梁坦言，大學路芒果樹的移植爭議，是他當縣長以來感到最棘手的問題，這次透過政府與公民團體持續對話達成雙贏，值得成為一輩子學習的寶貴經驗。

嘉義縣政府與民雄鄉公所爭取經費，改善大學路段慢車道路不符規定的道路，取消2邊分隔島改為中央分隔島，獲交通部公路總局與內政部營建署補助1億958萬元，為保留百年芒果樹，移植經費及保活5年的工程與養護經費由縣府另外自籌1250萬元，由民雄鄉公所就近養護。

嘉義縣政府表示，預計將辦理「景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試」，針對第一線人員教育訓綀，使植栽養護人員了解如養護植栽及樹木如何修剪等，提升現有的景觀環境品質，避免樹木斷頭修剪。

嘉義縣政府今天舉行「嘉義縣民雄老樹 重逢三十暨懷舊音樂會活動」紀念兩批樹久別重逢，別具歷史意義的時刻。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天舉行「嘉義縣民雄老樹 重逢三十暨懷舊音樂會活動」紀念兩批樹久別重逢，別具歷史意義的時刻。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天舉行「嘉義縣民雄老樹 重逢三十暨懷舊音樂會活動」紀念兩批樹久別重逢，別具歷史意義的時刻。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天舉行「嘉義縣民雄老樹 重逢三十暨懷舊音樂會活動」紀念兩批樹久別重逢，別具歷史意義的時刻。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 芒果 車道

延伸閱讀

警察故事／顧家轉內勤 致力經驗傳承

民雄1開放式鐵皮屋火警 疑似冰箱起火

羊水破快生了遇塞車！警車鳴笛開道送醫順利產子

民雄大學路樹保留爭議 已全數移植中正大學

相關新聞

雙重效應 台南玉井芒果冰店出現排隊人龍

以芒果冰著名的人氣名店台南玉井有間冰舖及玉井農會熱情小子芒果冰館，今一整天人潮穿梭不熄，估計遊客比平常至少多了3成以上，...

防疫措施大解封 嘉義縣各景點湧人潮

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公告，防疫措施今天起大解封，嘉義縣各景點湧入人潮，嘉義縣衛生局表示，嘉義縣目前...

夏日限定 台84線台南大內阿勃勒黃金雨瀑超療癒

進入夏日阿勃勒綻放時刻，台84線台南大內段沿途綿延5公里阿勃勒金色花串，遠眺彷彿一條「黃金大道」，成為每年最美的風景。

影／張麗善攜志工跳舞 「誓愛」淨灘護海洋

「對海誓愛，跟垃圾說bye bye！」響應6月8日世界海洋日，雲林縣環保局發起淨灘活動，提前於今天上午，號召縣內的環保志...

賴清德接滾地球傳一壘封殺影片來了 強調沒套招

今天防疫解封大鬆綁，副總統賴清德到台南與永康區社區少棒聯盟一起打棒球，還下場守備，隨後他接到立委郭國文擊出的二壘方向滾地...

解封首日 台南旅遊餐飲業者：期待7月全部補回來

台灣今天正式解封，台南市旅遊餐飲業者期待解封之後上升的國內旅遊，能夠將減少的外國客人「一次補足」。

黃偉哲今天沒帶口罩：一切順時中

台南市長黃偉哲今天出席公開活動都已經沒有戴口罩，他表示，相關的解封都會配合中央的規定但台南市比較特別的是希望能夠維持實名...

防疫解封 江南渡假村「百舟齊發」端午優惠多

疫情解封，台糖江南渡假村今舉辦「百舟齊發-舟聚尖山埤」活動，邀集百位舟友自備獨木舟或划浪板，共同響應中央流行疫情指揮中心...

大解封首日 嘉義市景點湧人潮、多沒戴口罩

國內大解封首日，嘉義市上午天氣晴朗，各地景點都有人潮，但因下午逐漸出現烏雲，人潮沒有爆量，不過許多民眾大多沒有戴口罩，嘉...

防疫解禁首日 劍湖山、北港朝天宮現人潮

中央流行疫情指揮中心宣布自今天起，放寬國內社區防疫措施，配合中央政策，雲林劍湖山世界解除入園戴口罩的禁令，但仍維持入園前...

防疫解封賴清德到台南打棒球 網友問：頭盔太小？

今天防疫解封大鬆綁，副總統賴清德到台南與永康區社區少棒聯盟一起打棒球，還下場守備。稍早他在臉書上分享一張戴頭盔打擊的照片...

大解封首日 上嘉義市公車保持社交距離可免戴口罩

今天是國內大解封首日，嘉義市府交通處長鄭君健指出，因應中央政策，進入轉運中心需量體溫、上下公車需量戴口罩，但上了公車保持...

熱門新聞

桃園市中壢區石頭里長、復興里長補選 投票結果出爐

影／海中奇觀水柱龍捲風！嘉義縣東石鄉外海漁民目擊全記錄

金門力推大膽遊 餐盒超不環保惹爭議

交通有解！五楊高架延伸頭份段可行性政院核定通過

雙北停電7萬5千戶 原因出在輸電線

事故不斷！新店輕軌瓦斯管線才補好 文山區又發生停電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。