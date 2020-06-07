民雄百年芒果樹移植 與30年前先移植老樹久別重逢

嘉義縣民雄鄉大學路1至3段慢車道日前因道路改善工程，將分隔島上79棵芒果樹移植至中正大學校園內，移植地點與30年前中正大學外興建馬路事先移植的芒果樹「久別重逢」，嘉義縣政府今天舉行「嘉義縣民雄老樹 重逢三十暨懷舊音樂會活動」紀念兩批樹別具歷史意義的時刻。

縣長翁章梁表示，大學路是中正大學、南華大學師生、豐收村、三興村居民出入的重要道路，30年前開闢道路在快慢車道中間設分隔島，在保留部分原有的芒果樹後，另種植黑板樹，當時慢車道多為腳踏車行駛，但時代變遷，汽機車使用增加，慢車道過窄且黑板樹浮根嚴重，造成車禍頻繁。

嘉義縣政府為改善車禍道路，邀請樹木、道路專家評估，多次召開地方說明會，最中取得共識保留百年芒果樹，並移植至合適地點，翁章梁坦言，大學路芒果樹的移植爭議，是他當縣長以來感到最棘手的問題，這次透過政府與公民團體持續對話達成雙贏，值得成為一輩子學習的寶貴經驗。

嘉義縣政府與民雄鄉公所爭取經費，改善大學路段慢車道路不符規定的道路，取消2邊分隔島改為中央分隔島，獲交通部公路總局與內政部營建署補助1億958萬元，為保留百年芒果樹，移植經費及保活5年的工程與養護經費由縣府另外自籌1250萬元，由民雄鄉公所就近養護。