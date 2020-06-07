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民雄鄉近百年芒果樹分離30年 重逢中正大學

中央社 / 嘉義縣7日電

民雄鄉豐收村民90幾年前種植一批芒果樹，30年前因中正大學的設立，部分移入校園，今年因道路拓寬，再移植部分芒果樹至同一處，地方今天辦活動慶祝兩批芒果樹「久別重逢」。

國立中正大學傳播系教授管中祥表示，西元1928年日治時期日本昭和天皇裕仁登基，要求台灣各地民眾種路樹慶祝，雲林、嘉義至台南一帶，包括民雄鄉豐收村都是種植芒果樹。

管中祥指出，30年前中正大學設立，日治時期豐收村種植的部分芒果樹被移植到校園內，今年5月民雄鄉大學路二段拓寬，又有一批同時期種植的芒果樹，移植到同一處，因此今天嘉義縣政府、民雄鄉公所與中正大學一起舉辦「民雄老樹、重逢三十」的慶祝活動。

嘉義縣長翁章梁表示，30年前開闢大學路時，在快慢車道路之間設置分隔島，保留部分原有的芒果樹，並種植黑板樹形成林蔭大道；至今原有慢車道過窄，且黑板樹浮根問題嚴重，造成車禍頻繁，所以向中央爭取到新台幣1億多元的經費改善大學路，取消2邊分隔島改為中央分隔島。

翁章梁說，原分隔島上的近百年芒果樹去留引起地方的關切，縣府召開多次地方說明會，經1年多溝通協商終獲共識，由民雄鄉公所移植到合適地點，達到人命、樹命兼顧的目標。

民雄鄉豐收社區發展協會總幹事李銘柱表示，村民的訴求是最好不要遷移老樹，如果要遷移可以移植到中正大學，如今不是被砍掉，也算差強人意。希望嘉義縣農業處能早日制訂老樹保護條例，讓老樹可以在嘉義縣好好地過活。

豐收村民為了保護大學路上的老芒果樹，2018年成立「大學路護樹聯盟」，管中祥、李銘柱都是成員，他們透過公民參與的方式影響公家單位的決策。

芒果 嘉義 中正大學

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