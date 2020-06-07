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防疫措施大解封 嘉義縣各景點湧人潮
國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公告，防疫措施今天起大解封，嘉義縣各景點湧入人潮，嘉義縣衛生局表示，嘉義縣目前遵照中央「防疫新生活」指示，事前已鬆綁出入公務機關及校園可自行決定是否戴口罩，建議民眾到無法保持社交距離的景點時還是要戴口罩，以示安全。
林務局嘉義林區管理處表示，自上周開始，到阿里山國家森林遊樂區旅遊的人數明顯增加，周休二日都突破2000人，今天統計至中午也有1231人，因現在平地天氣炎熱，山上氣候涼爽，預計端午節連假人潮會更多。
梅山鄉太平村長嚴清雅表示，因昨天衛福部長陳時中前往太平雲梯參訪有加分，今天到太平雲梯的遊客雖多為散客，但比前幾周多了2、3成，預計將有1萬多人左右人潮。
故宮南院也是人潮滿滿，各展廳都可看到超過10人看展，故宮南院表示，今天進館人潮確實明顯增加，目前已超過昨天的閉館人數，但實際參觀人數月底才能統一公告。
新港奉天宮表示，目前還沒完全解禁，香客到廟裡拜拜還是會做好防疫措施，這幾天散客雖有增加，但進香團人數與往年相比不算多，預計7月後人潮才會慢慢回溫。
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