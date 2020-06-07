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重現團圓包粽 嘉義家扶辦弱勢家庭包粽活動

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義家庭扶助中心今天上午於朴子服務處舉辦「粽葉飄香傳溫情」活動。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家庭扶助中心今天上午於朴子服務處舉辦「粽葉飄香傳溫情」活動。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義家庭扶助中心今天上午於朴子服務處舉辦「粽葉飄香傳溫情」活動，邀請39戶家庭97名弱勢家庭親子參與，重現家家戶戶團聚包粽景象，期許藉由包粽創造親子共學，並傳承傳統文化記憶。

嘉義家扶中心表示，端午節是華人重要節慶之一，但隨著生活型態的改變，家家戶戶團聚包粽的畫面逐漸減少，取而代之是商業式的慶祝與購買，少了家庭團聚與傳統手藝的味道，嘉義家扶多年來舉辦粽葉飄香活動，採認捐包粽食材的方式，透過網路宣傳，邀請民眾愛心支持。

嘉義家扶表示，活動中由14名受扶助的大專生安排有趣的端午團康活動，並由40名義工陪伴包粽，家長也在於教導孩子包粽時，拉近親子距離，整場活動充滿歡笑聲與愛的氛圍。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，感謝嘉義縣社會局長蕭英成、嘉義縣議員蔡信典、朴子市長吳品叡、朴子配天宮董事長蔡承宗等人到場共襄盛舉，以及贊助活動經費、認捐食材的民眾，讓活動可圓滿結束，家家戶戶都帶著笑臉及2串粽子回家。

嘉義家庭扶助中心今天上午於朴子服務處舉辦「粽葉飄香傳溫情」活動。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家庭扶助中心今天上午於朴子服務處舉辦「粽葉飄香傳溫情」活動。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家庭扶助中心今天上午於朴子服務處舉辦「粽葉飄香傳溫情」活動。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家庭扶助中心今天上午於朴子服務處舉辦「粽葉飄香傳溫情」活動。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義 親子 朴子

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