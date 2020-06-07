夏日限定 台84線台南大內阿勃勒黃金雨瀑超療癒

進入夏日阿勃勒綻放時刻，台84線台南大內段沿途綿延5公里阿勃勒金色花串，遠眺彷彿一條「黃金大道」，成為每年最美的風景。

約從5月下旬，沿著走馬瀨隧道至大內頭社間約5公里沿線大片阿勃勒綻放金黃色花海，6月天後高溫花況更茂盛，開車經過三不五時還會遇到飄落的「黃金雨」美景，估計約有780株，多年來栽植有成，也是每年這條道路最浪漫時刻，令人心情超療癒。

附近居民說，要欣賞台84線壯觀的阿勃勒，不一定得要開車，機車用路人也可在大內二溪或頭社交流道入口處一帶，建議可將機車停放在適當位置，可用單眼數位相機或手機拍照，捕捉美麗黃金雨瀑，千萬不要逕闖入車道，以免發生危險。