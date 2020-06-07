影／張麗善攜志工跳舞 「誓愛」淨灘護海洋

「對海誓愛，跟垃圾說bye bye！」響應6月8日世界海洋日，雲林縣環保局發起淨灘活動，提前於今天上午，號召縣內的環保志工、河川巡守隊及社區民眾近500位人，一同組成「淨灘隊伍」至四湖三條崙海水浴場淨灘，力行垃圾不落地、不落海的行動。雲林縣長張麗善也率環保局長鄭育麟、消防局長林文山，與雲林縣副議長蘇俊豪、四湖鄉長蘇國瓏等地方人士一起淨灘，撿拾沙灘垃圾。

張麗善表示，三條崙海水浴場是當地民眾昔日的玩樂天堂，雖已停園多年，但海景依舊美麗，只是沙灘上仍能見到許多寶特瓶、木材、玻璃瓶甚至漁網等廢棄物，不僅破壞海岸景觀，也將會是導致海洋生物受傷的殺手，盼透過宣誓及淨灘行動，喚起大家的危機意識，別成為傷害環境的幫兇。

環保局長鄭育麟指出，雲林縣一年的海漂垃圾量約有23656公斤，以保麗龍、木材、玻璃瓶、漁網及寶特瓶為大宗，這些廢棄物的來源，與常民的生活習慣有關，因此呼籲漁民、釣客及遊客，來到海岸從事活動，能隨手將垃圾帶走，並妥善做好分類處理，還給大自然與人類一個安全健康的生活環境。

鄭育麟說，為了落實宣導成效，縣府更首創「環境清潔5S健康舞」，藉由落實整理、整頓、清潔、清掃、教養等5步驟，讓民眾以活潑的舞蹈動作，養成良好生活習慣，提高維持整潔居住環境的意識。

從新竹回娘家四湖參與淨灘活動的蘇小姐說，今天特別與兄弟姊妹帶著小孩一起淨灘，希望透過身體力行，警惕自我要更貫徹垃圾不落地的準則，並在生活中落實垃圾減量與分類，才能減少後端出現「垃圾何處去」的煩惱。