快訊

17縣市大雨特報！短時強降雨 注意雷擊及強陣風

首度！台灣虎航最快7月初支援華信飛澎湖 每天三到四趟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／張麗善攜志工跳舞 「誓愛」淨灘護海洋

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善帶頭撿拾沙灘垃圾，喚起民眾的危機意識，別成為傷害環境的幫兇。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善帶頭撿拾沙灘垃圾，喚起民眾的危機意識，別成為傷害環境的幫兇。記者陳苡葳／攝影

「對海誓愛，跟垃圾說bye bye！」響應6月8日世界海洋日，雲林縣環保局發起淨灘活動，提前於今天上午，號召縣內的環保志工、河川巡守隊及社區民眾近500位人，一同組成「淨灘隊伍」至四湖三條崙海水浴場淨灘，力行垃圾不落地、不落海的行動。雲林縣長張麗善也率環保局長鄭育麟、消防局長林文山，與雲林縣副議長蘇俊豪、四湖鄉長蘇國瓏等地方人士一起淨灘，撿拾沙灘垃圾。

張麗善表示，三條崙海水浴場是當地民眾昔日的玩樂天堂，雖已停園多年，但海景依舊美麗，只是沙灘上仍能見到許多寶特瓶、木材、玻璃瓶甚至漁網等廢棄物，不僅破壞海岸景觀，也將會是導致海洋生物受傷的殺手，盼透過宣誓及淨灘行動，喚起大家的危機意識，別成為傷害環境的幫兇。

環保局長鄭育麟指出，雲林縣一年的海漂垃圾量約有23656公斤，以保麗龍、木材、玻璃瓶、漁網及寶特瓶為大宗，這些廢棄物的來源，與常民的生活習慣有關，因此呼籲漁民、釣客及遊客，來到海岸從事活動，能隨手將垃圾帶走，並妥善做好分類處理，還給大自然與人類一個安全健康的生活環境。

鄭育麟說，為了落實宣導成效，縣府更首創「環境清潔5S健康舞」，藉由落實整理、整頓、清潔、清掃、教養等5步驟，讓民眾以活潑的舞蹈動作，養成良好生活習慣，提高維持整潔居住環境的意識。

從新竹回娘家四湖參與淨灘活動的蘇小姐說，今天特別與兄弟姊妹帶著小孩一起淨灘，希望透過身體力行，警惕自我要更貫徹垃圾不落地的準則，並在生活中落實垃圾減量與分類，才能減少後端出現「垃圾何處去」的煩惱。

「改善海洋環境，得從人們的一念之間做起」四湖鄉長蘇國瓏說，昔日美麗的海洋，乘載著當地人的兒時回憶，今天與志工們一同搬運沙灘上的大型廢棄物，使他內心五味雜陳。他表示，望清除這些垃圾後，能還給沙灘與海洋乾淨的面貌，未來公所擬發展「風箏衝浪」海上運動，重振三條崙海水浴場的觀光。

雲林縣一年的海漂垃圾量約有2萬3千多公斤，以保麗龍、木材、玻璃瓶、漁網及寶特瓶為大宗，這些廢棄物的來源，與常民的生活習慣有關。記者陳苡葳／攝影
雲林縣一年的海漂垃圾量約有2萬3千多公斤，以保麗龍、木材、玻璃瓶、漁網及寶特瓶為大宗，這些廢棄物的來源，與常民的生活習慣有關。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左6）、四湖鄉長蘇國瓏（左5）與雲林縣副議長蘇俊豪（右7）共同宣誓「對海誓愛，跟垃圾說bye bye！」記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左6）、四湖鄉長蘇國瓏（左5）與雲林縣副議長蘇俊豪（右7）共同宣誓「對海誓愛，跟垃圾說bye bye！」記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善帶頭撿拾沙灘垃圾，喚起民眾的危機意識，別成為傷害環境的幫兇。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善帶頭撿拾沙灘垃圾，喚起民眾的危機意識，別成為傷害環境的幫兇。記者陳苡葳／攝影
今天上午來自雲林縣的環保志工、河川巡守隊及社區民眾近500人，一同組成「淨灘隊伍」至四湖三條崙海水浴場淨灘。記者陳苡葳／攝影
今天上午來自雲林縣的環保志工、河川巡守隊及社區民眾近500人，一同組成「淨灘隊伍」至四湖三條崙海水浴場淨灘。記者陳苡葳／攝影

延伸閱讀

防疫解禁首日 劍湖山、北港朝天宮現人潮

健身拚觀光 張麗善率主管登「雲林玉山」

罷韓投票過關！雲林縣長張麗善語帶咽哽：遺憾、惋惜

疫情紓緩張麗善帶一級主管登大尖山 練身體、拼觀光

相關新聞

夏日限定 台84線台南大內阿勃勒黃金雨瀑超療癒

進入夏日阿勃勒綻放時刻，台84線台南大內段沿途綿延5公里阿勃勒金色花串，遠眺彷彿一條「黃金大道」，成為每年最美的風景。

影／張麗善攜志工跳舞 「誓愛」淨灘護海洋

「對海誓愛，跟垃圾說bye bye！」響應6月8日世界海洋日，雲林縣環保局發起淨灘活動，提前於今天上午，號召縣內的環保志...

賴清德接滾地球傳一壘封殺影片來了 強調沒套招

今天防疫解封大鬆綁，副總統賴清德到台南與永康區社區少棒聯盟一起打棒球，還下場守備，隨後他接到立委郭國文擊出的二壘方向滾地...

解封首日 台南旅遊餐飲業者：期待7月全部補回來

台灣今天正式解封，台南市旅遊餐飲業者期待解封之後上升的國內旅遊，能夠將減少的外國客人「一次補足」。

黃偉哲今天沒帶口罩：一切順時中

台南市長黃偉哲今天出席公開活動都已經沒有戴口罩，他表示，相關的解封都會配合中央的規定但台南市比較特別的是希望能夠維持實名...

防疫解封 江南渡假村「百舟齊發」端午優惠多

疫情解封，台糖江南渡假村今舉辦「百舟齊發-舟聚尖山埤」活動，邀集百位舟友自備獨木舟或划浪板，共同響應中央流行疫情指揮中心...

大解封首日 嘉義市景點湧人潮、多沒戴口罩

國內大解封首日，嘉義市上午天氣晴朗，各地景點都有人潮，但因下午逐漸出現烏雲，人潮沒有爆量，不過許多民眾大多沒有戴口罩，嘉...

防疫解禁首日 劍湖山、北港朝天宮現人潮

中央流行疫情指揮中心宣布自今天起，放寬國內社區防疫措施，配合中央政策，雲林劍湖山世界解除入園戴口罩的禁令，但仍維持入園前...

防疫解封賴清德到台南打棒球 網友問：頭盔太小？

今天防疫解封大鬆綁，副總統賴清德到台南與永康區社區少棒聯盟一起打棒球，還下場守備。稍早他在臉書上分享一張戴頭盔打擊的照片...

大解封首日 上嘉義市公車保持社交距離可免戴口罩

今天是國內大解封首日，嘉義市府交通處長鄭君健指出，因應中央政策，進入轉運中心需量體溫、上下公車需量戴口罩，但上了公車保持...

嘉義縣畫家戴淑娟 40多歲愛上粉彩創作療癒身心

來自嘉義縣太保市的戴淑娟是嘉義縣為數不多的粉彩畫家，40多歲時獨自扶養的女兒到外地就讀大學，在家閒來無事，經友人推薦重拾...

影／防疫今解封 賴清德棒球賽封殺郭國文

疫情今正式解封，副總統賴清德上午出席2020台南市第七屆全國社區學齡棒球大賽，還參加熱身賽下場打擊與守備，接下立委郭國文...

熱門新聞

桃園市中壢區石頭里長、復興里長補選 投票結果出爐

影／海中奇觀水柱龍捲風！嘉義縣東石鄉外海漁民目擊全記錄

金門力推大膽遊 餐盒超不環保惹爭議

彰化縣第一場大學畢典圓滿完成 七旬阿公拿到碩士學位

交通有解！五楊高架延伸頭份段可行性政院核定通過

台東卑南溪口海灘蓋大樓？ 其實是建修築海堤碼頭沉箱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。