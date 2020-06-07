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解封首日 台南旅遊餐飲業者：期待7月全部補回來

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
解封首日台南國華街遊客眾多。記者修瑞瑩／攝影
解封首日台南國華街遊客眾多。記者修瑞瑩／攝影

台灣今天正式解封，台南市旅遊餐飲業者期待解封之後上升的國內旅遊，能夠將減少的外國客人「一次補足」。

上周衛生福利部部長陳時中到台南，被人群擠爆、寸步難行的國華街，今天在解封首日遊客仍然不少，雖然人群擁擠但是不少人已經沒有戴口罩。

台南知名的阿霞飯店業者吳健豪表示，今天雖然正式解封，但是因為本周末是畢業典禮的旺季，而今年畢業典禮受到疫情影響，參加畢業典禮的家長減少，所以餐廳請客的桌數也減少，而目前學校都在準備期末考，所以可能要等到7月15日放暑假，再加上振興券的刺激，有信心業績可以恢復。

安平知名的周氏蝦捲業者周志峰表示，這兩三周業績都已經有在回復，但是因為少了國外的客人，擔心業績很難恢復到原先的水準，不過未來國內的客人也會增加，期待國內的客人能夠把失去的國外業績補回來。

解封首日台南國華街遊客眾多。記者修瑞瑩／攝影
解封首日台南國華街遊客眾多。記者修瑞瑩／攝影
解封首日台南國華街遊客眾多。記者修瑞瑩／攝影
解封首日台南國華街遊客眾多。記者修瑞瑩／攝影

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