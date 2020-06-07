解封首日 台南旅遊餐飲業者：期待7月全部補回來

台灣今天正式解封，台南市旅遊餐飲業者期待解封之後上升的國內旅遊，能夠將減少的外國客人「一次補足」。

上周衛生福利部部長陳時中到台南，被人群擠爆、寸步難行的國華街，今天在解封首日遊客仍然不少，雖然人群擁擠但是不少人已經沒有戴口罩。

台南知名的阿霞飯店業者吳健豪表示，今天雖然正式解封，但是因為本周末是畢業典禮的旺季，而今年畢業典禮受到疫情影響，參加畢業典禮的家長減少，所以餐廳請客的桌數也減少，而目前學校都在準備期末考，所以可能要等到7月15日放暑假，再加上振興券的刺激，有信心業績可以恢復。