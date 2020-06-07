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大解封首日 嘉義市景點湧人潮、多沒戴口罩
國內大解封首日，嘉義市上午天氣晴朗，各地景點都有人潮，但因下午逐漸出現烏雲，人潮沒有爆量，不過許多民眾大多沒有戴口罩，嘉義市府指出，若無法維持室外1公尺社交距離，還是希望民眾戴上口罩。
嘉義市檜意森活村昨天湧入近千名人潮，今天一早就有人來參觀，蘭潭風景區今天則有1200人次，但烏雲逐漸密布，人潮漸漸散去，遊客說，政府宣布解封後，心裡比較安心，帶著家人出來走走。
市府觀光新聞處指出，預估下午若沒有下雨，人潮會逐漸增加，鼓勵大家多出來戶外走走，但要注意保持社交距離。
其實昨天文化路夜市就熱鬧滾滾，排隊名店珍珍蚵仔煎海產粥店還沒擺攤，就已有人排隊占位，林聰明沙鍋魚頭、黃毛ㄚ頭東山鴨頭專賣店和御香屋等名店也都湧現人潮，不過許多人沒有戴口罩。
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