防疫解禁首日 劍湖山、北港朝天宮現人潮

中央流行疫情指揮中心宣布自今天起，放寬國內社區防疫措施，配合中央政策，雲林劍湖山世界解除入園戴口罩的禁令，但仍維持入園前的紅外線體溫感測，並提供酒精讓遊客取用消毒。另外北港朝天宮今天開始也撤除進出口管制，但仍宣導民眾落實自主健康管理，保持社交距離，廟內也有提供酒精，民眾若感到身體不適，務必自行約束戴上口罩，避免與他人飛沫接觸。

今天上午在四湖三條崙海水浴場參與淨灘的縣長張麗善，與許多志工一同撿拾海灘垃圾，她表示，雲林縣自6月1日起提前鬆綁防疫措施，今天上午就有不少民眾一起參與淨灘活動，維護自然環境，同時也能放鬆身心。

張麗善說，雖然全台放寬防疫措施，但仍希望民眾保持自主健康管理的習慣，落實社交距離，並做好個人衛生防護，配合各單位的實聯制及體溫監測等措施，力行防疫新生活運動。

劍湖山世界表示，今天入園人潮，沒有因為防疫措施的鬆綁達到預期的多，但入園人數與疫情期間相較增加3成以上，園方持續推出優惠活動回饋遊客。

劍湖山世界說，即日起至6月24日止，雲林縣、嘉義縣市、彰化縣及南投縣等縣市居民及境內各級學校學生，只要出示身分證或學生證，即享有「2人同行、1人免費」的超值優惠，還可再享KU COFFEE首獎咖啡系列飲品買一送一；6月底前還有壽星優惠，當日入園免費，當月優惠價200元，同行者500元，至多可4人同行。

另外每到假日就會有大批信眾前往參拜的北港朝天宮，配合中央的防疫解封措施，也解禁「龍門進、虎門出」的人流進出口管制，今天擴大解封首日，人潮與疫情期間相比，散客信眾回流超過8成，預計團體進香客於7月下旬後才會陸續增加。