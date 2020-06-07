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大解封首日 上嘉義市公車保持社交距離可免戴口罩

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府指出，上公車後若保持社交距離，不需戴口罩。記者李承穎／攝影
嘉義市府指出，上公車後若保持社交距離，不需戴口罩。記者李承穎／攝影

今天是國內大解封首日，嘉義市府交通處長鄭君健指出，因應中央政策，進入轉運中心需量體溫、上下公車需量戴口罩，但上了公車保持1.5公尺社交距離，可免戴口罩，但有上呼吸道症狀的民眾仍須全程戴口罩，其他大眾運輸工具包括公車、計程車也比照辦理。

不過市府所屬單位仍維持量體溫、實名制和戴口罩，市府教育處長林立生指出，校園部分以嚴謹態度面對，仍維持戴口罩、量體溫和勤洗手，因防疫措施嚴謹，今年3月到5月罹患腸病毒人數較去年同期大幅降低。

林立生說，防疫措施不僅讓孩子遠離新冠肺炎，也降低孩子感染腸病毒的風險，將鼓勵學童戴口罩至學期結束。

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