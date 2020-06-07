嘉義縣畫家戴淑娟 40多歲愛上粉彩創作療癒身心

來自嘉義縣太保市的戴淑娟是嘉義縣為數不多的粉彩畫家，40多歲時獨自扶養的女兒到外地就讀大學，在家閒來無事，經友人推薦重拾畫筆，全心投入粉彩繪畫並創立「米唐個人工作室」，推廣及從事粉彩畫教學。

戴淑娟大學時期就讀廣告設計，曾學過油畫、炭筆、水彩、噴畫等藝術創作，因此創作粉彩畫時不須打草稿，可直接以色塊拼接完成作品，戴淑娟表示，畫粉彩很療育且好上手、攜帶方便，卻不廣泛很可惜，網路上看其他人的作品多只有水彩、鉛筆素描、油畫等。

戴淑娟表示，她結婚後近20多年沒接觸畫筆，開始畫粉彩的第1張作品就是她很喜歡的主題「阿里山小火車」，目前畫過的主題不限風景、人像、動物、靜物等等，尤其喜歡挑戰有難度的畫作，女兒也受她影響喜歡畫畫，但作品主題多為動漫、卡通類。

粉彩畫是利用乾性特製的礦物質色料筆，直接在有顆粒的紙或布上調配色彩，利用顏色的覆蓋及筆觸交插變化，繪成具豐富色調的藝術創作，戴淑娟表示，2016年暑假到台北國父紀念館看展時，湊巧遇到台灣粉彩藝術推廣協會理事長謝夢龍，經他推薦開始畫粉彩至今，已接近4年。