台南佳里獅子會捐贈ICS專用救災指揮車 強化救災搶救

台南市佳里獅子會捐贈台南市政府消防局一輛價值200多萬元的ICS專用救災指揮車，今天下午在國立北門高中中正堂舉行，消防局長李明峯代表接受，市長黃偉哲也到場致謝。

台南市消防局第三大隊位在佳里區，服務範圍涵括佳里區、西港區、七股區、學甲區、北門區、將軍區及支援他區各項消防救災指揮勤務等，因幅員遼闊缺乏ICS專用救災指揮車執行指揮勤務使用，佳里獅子會得知便慷慨捐贈ICS專用救災指揮車1輛及救災用空拍機1台，合計價值約215萬元。

其車配備有LED爆閃警示燈、100瓦警報器、無線電、行車紀錄器及6槽無線電充電槽等裝備，配置在台南市消防局第三大隊，可進行各種災害指揮搶救、災情查勘回報、狹小巷道搶救等功用，消防局長李明峯感謝此義舉，不但充實本市消防救災指揮車輛，更強化災害指揮搶救之效能，是社會標竿、義行典範。

捐贈ICS專用救災指揮車1輛儀式，由佳里獅子會現任會長王國賢代表捐贈，佳里獅子會成立於71年6月4日，會員人數共35人，平時愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力。

市長黃偉哲表示，佳里獅子會平時就致力社會公益與藝文活動、襄助各社福機構、弱勢團體以及困苦民眾不遺餘力，與大北門區居民和社會大眾形成良好的互動，也希望藉今日之善行能拋磚引玉，喚起社會團體和人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。」