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海中奇觀水柱龍捲風！嘉義縣東石鄉外海漁民目擊全記錄
嘉義地區今天天氣不穩定，嘉義縣東石鄉外海下午出現罕見的海中奇觀，水柱龍捲風，漁民陳峻出海遇上奇景，立即拿手機全程記錄，持續20分鐘的水柱龍捲風，所幸來得快、去得快，未造成災情。
陳峻說，過中午不久，在東石外海，靠近外傘頂洲海域，突然出現水柱龍捲風，不停地止旋轉吸水，快速移動，遠遠可以看到，他拿手機全程記錄，貼臉書，網友看了紛紛按讚。
嘉義氣象站說，今天太平洋高壓減弱，加上西南風，造成不穩定天氣，劇烈天候變化，水龍捲易在夏天劇烈天氣產生，它是一種偶爾出現在溫暖水面上空的龍捲風。
實質上這是一種渦旋，空氣繞龍捲的軸快速旋轉。受龍捲中心氣壓極度減小的吸引，水流被吸入渦旋的底部，並隨即變為繞軸心向上的渦流。要是有上旋式的陸龍捲向海面移動，行進的過程中也會形成水龍捲。
水龍捲俗稱龍吸水或龍吊水等，是偶爾出現在溫暖水面上空的龍捲風，它的上端與雷雨雲相接，下端直接延伸到水面，一邊旋轉，一邊移動。飽含水氣快速旋轉的氣柱狀水龍捲，危險程度不亞於龍捲風，內部風速可超過每小時200公里，國外有水龍捲災變，讓人害怕。
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