聽新聞
test
0:00 / 0:00
南科出現國中不敷需求 南市府使出一箭四鵰妙招
台南善化區蓮潭社區居民與民代今天表達新設國中的需求性，教育局表示，市長黃偉哲重視並瞭解在地居民的需求與期待，已偕同在地立委與議員，持續和科技部研商擴充南科實中的可行方案，朝能滿足南科園區擴建後持續遷入居民的就學需求做努力；目前尚待科技部南科管理局與市府達成設校共識，即可啟動相關設校作業。
善化南科LM計畫區正持續發展，區內國中學齡人口至113年將達高峰。教育局表示，由於南科實中以雙語教育為特色，是一所國際化且優質學校，一直是在地居民就學的首選。隨著科技人才進駐人口增加，南科實中的校舍使用已逐漸飽和，也無法滿足在地居民就學所需。為解決供不應求的入學問題，市府願意與科技部南科管理局合作，提供南科實中擴充第二校區所需的土地，等設校後由南科提供適當比例，供在地居民子女就近入學，以尋求多贏的方案。
教育局鄭新輝說，因應善化南科LM區居民的就學需求，採取「由市府提供土地、科技部南科管理局設校」方案，是一項可創造四贏的可行策略，包括：「滿足在地就學需求」、「紓緩市府財政困境」、「提供科技部設校土地」、「促進地方發展繁榮」。因此，教育局會持續結合在地立委、議員和科技部溝通與爭取，也期盼能獲得科技部正面回應，共同促進南科園區的發展並滿足在地居民的需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言