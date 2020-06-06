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瀛海青春夜行 用腳認識台江的故事

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市瀛海中學今天舉辦青春夜行活動，學生沿著嘉南大圳走到鹽水溪，認識台江的故事。記者鄭惠仁／攝影
台南市瀛海中學今天舉辦青春夜行活動，學生沿著嘉南大圳走到鹽水溪，認識台江的故事。記者鄭惠仁／攝影

台南市瀛海中學今天舉辦台江青春夜行活動，100多名親師生參加，全程21公里，由嘉南大圳走到鹽水溪。校長張添唐表示，師生一步一腳印，走過先民開墾的足跡，了解其中的在地故事，進而能守護台江，愛護家園。

下午1時由校長張添唐及台南社大台江分校執行長吳茂成主持開幕儀式後出發，先由老師黃玉坤帶領至代天宮進行祈福儀式。接著師生以步行的方式，沿著嘉南大圳，換搭船艇至台南國家公園管理處，將在欣賞夕陽餘暉後，沿鹽水溪返回學校。

林奕廷說，藉由行走，讓大家對土地也更有想法，走過了台江水文和資源，追溯台灣歷史發源的種種。過去參加活動時，總抱怨路程太遠、太久、太累，天氣太熱，但擔任幹部後，事前路線踏察，光自行車就至少騎了7趟，但一點都不覺得累。身為安南區人，能把家鄉的故事傳播出去是很棒的事。

學生王品軒表示，這次活動原定2月28日辦理，但因防疫的關係，順延了00天，人要學會對自然萬物謙卑，學會應變，雖然應變的過程很多東西改了再改，但也學了很多，也是特別的回憶。

台江社長陳弘祐表示，這個活動是瀛海特色課程的招牌活動，也讓高一的社團生活更加豐富，實際走一趟，絕對可以學到與課本不一樣的知識。

台南市瀛海中學今天舉辦青春夜行活動，出發前在操場拍照留念。記者鄭惠仁／攝影
台南市瀛海中學今天舉辦青春夜行活動，出發前在操場拍照留念。記者鄭惠仁／攝影

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